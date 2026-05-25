Тихановська побувала на місці прильоту в Києві і висловила звинувачення Лукашенку

25 травня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше приїхала до України. Вона відвідала вчорашнє місце прильоту в Києві.

Про це йдеться у дописі Тихановської в X, в якому вона також зробила різку заяву про Лукашенка.

Що сказала Тихановська?

Тихановська написала, що вона на власні очі побачила наслідки російського обстрілу Києва 24 травня.

Вона зазначила, що Росія навмисно намагається зламати людей через страх, темряву та постійні нічні атаки.

"Але кожен такий удар розкриває справжню природу режиму Путіна – режиму, який не визнає ні людського життя, ні міжнародного права, ні кордонів", – додала лідерка білоруської опозиції.

Тихановська зауважила, що режим Лукашенка теж несе свою частку відповідальності за це, адже дозволив використовувати білоруську територію для агресії, запуску ракет та розміщення російської зброї.

Але я хочу, щоб українці знали: білоруси з вами. Ми підтримуємо Україну не тому, що вона "політично коректна", а тому, що відчуваємо цей біль як свій власний,

– заявила політична діячка, додавши, що білоруси бачать мужність українців після кожного нападу.

Тихановська висловила впевненість, що жодна ракета не зможе зламати націю, яка бореться за свою свободу та гідність.

До слова, після прибуття до столиці Тихановська також відвідала могилу білоруської доброволиці Марії Зайцевої та поклала квіти в пам'ять про неї. Вона відзначила, що їй було важливо почати візит саме з вшанування людини, яка віддала життя за свободу України та Білорусі.