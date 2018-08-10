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"Світло вкінці тунелю": чим команда з України здивує на Burning Man

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Україна буде представлена на Burning Man 2018
Україна буде представлена на Burning Man 2018 / gofundme.com

Український проект Time To Say Goodbye цьогоріч буде представлений на відомому фестивалі незалежного мистецтва Burning Man, який щороку відбувається у пустелі Блек-Рок (Невада, США).

На Burning Man 2018 буде представлена арт-інсталяцію художника Олексія Сая.

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Творці експозиції створять 25-метровий тунель, зроблений з офісної стелі і ламп з яскравим світлом вкінці тунелю,

Це світло символізує шлях до клінічної смерті в офісі,
– пояснює автор.

Мета інсталяції – показати сучасне українське мистецтво 70-тисячній публіці, яка з'їжджається на Burning Man з усього світу.

Вперше експозицію під назвою "Time To Say Goodbye" показали у Мистецькому Арсеналі ще у 2011 році.

Україна Burning Man
Україна буде представлена на Burning Man 2018

Тепер українська команда адаптує її для демонстрації в пустельних умовах і для реалізації проекту проводить краудфандингову кампанію.

Україна Burning Man
Інсталяцію адаптують спеціально для показу на Burning Man 2018

Дивіться відео про проект Time To Say Goodbye, який представлятиме Україну на Burning Man 2018:

 

Теги: Фестивалі Новини США LifeStyle Мистецтво Новини України
Джерело: 24 Канал
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