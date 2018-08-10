"Світло вкінці тунелю": чим команда з України здивує на Burning Man

Український проект Time To Say Goodbye цьогоріч буде представлений на відомому фестивалі незалежного мистецтва Burning Man, який щороку відбувається у пустелі Блек-Рок (Невада, США).

На Burning Man 2018 буде представлена арт-інсталяцію художника Олексія Сая.

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Творці експозиції створять 25-метровий тунель, зроблений з офісної стелі і ламп з яскравим світлом вкінці тунелю,

Це світло символізує шлях до клінічної смерті в офісі,

– пояснює автор.

Мета інсталяції – показати сучасне українське мистецтво 70-тисячній публіці, яка з'їжджається на Burning Man з усього світу.

Вперше експозицію під назвою "Time To Say Goodbye" показали у Мистецькому Арсеналі ще у 2011 році.



Україна буде представлена на Burning Man 2018

Тепер українська команда адаптує її для демонстрації в пустельних умовах і для реалізації проекту проводить краудфандингову кампанію.



Інсталяцію адаптують спеціально для показу на Burning Man 2018

Дивіться відео про проект Time To Say Goodbye, який представлятиме Україну на Burning Man 2018: