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Світоліна пройшла у чвертьфінал Australian Open

16:06, сьогодні 1030 Читать новость на русском
Еліна Світоліна перемогла
Еліна Світоліна перемогла

Українська тенісистка Еліна Світоліна без проблем у 1/8 Australian Open обіграла Десіну Аллертову із Чехії і пробилася у чвертьфінал змагань у Мельбурні.

Четверта ракетка світу Світоліна у двох партіях обіграла Денсі Аллертову, яка є 130 у світовому рейтингу. Матч для українки виявився не надто складним, тож загальний рахунок 6:3, 6:0.

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Варто додати, що Світоліна вперше пробилася в 1/8 Australian Open. Тепер же в чвертьфіналі на неї чекає бельгійка 37 ракетка світу Еліза Мертенс.

Додамо, що у 2018 році Еліна світоліна зіграла 9 матчів, і усі виграла.

Нагадаємо, до цього Еліна Світоліна обіграла одну із сенсацій Australian Open15-літню українку Марту Костюк.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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