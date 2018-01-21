Світоліна пройшла у чвертьфінал Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна без проблем у 1/8 Australian Open обіграла Десіну Аллертову із Чехії і пробилася у чвертьфінал змагань у Мельбурні.

Четверта ракетка світу Світоліна у двох партіях обіграла Денсі Аллертову, яка є 130 у світовому рейтингу. Матч для українки виявився не надто складним, тож загальний рахунок 6:3, 6:0.

.@ElinaSvitolina becomes the first woman from to reach a QF at the #AusOpen!



Her record in 2018 - 9 wins, 0 losses pic.twitter.com/Je0zViNVnd — #AusOpen (@AustralianOpen) 21 січня 2018 р.

Читайте також: Стогони тенісистки під час матчу почали пародіювати глядачі: курйозне відео

Варто додати, що Світоліна вперше пробилася в 1/8 Australian Open. Тепер же в чвертьфіналі на неї чекає бельгійка 37 ракетка світу Еліза Мертенс.

"It's more pressure but it gives you confidence."



- @ElinaSvitolina on her title as one of the favourites to take out the #AusOpen pic.twitter.com/zIv5XWk9p7 — #AusOpen (@AustralianOpen) 21 січня 2018 р.

Додамо, що у 2018 році Еліна світоліна зіграла 9 матчів, і усі виграла.

Нагадаємо, до цього Еліна Світоліна обіграла одну із сенсацій Australian Open – 15-літню українку Марту Костюк.