Світоліна вийшла в 1/4 фіналу тенісного турніру серії WTA в Монреалі
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до 1/4 стадії на Відкритому чемпіонаті Канади з тенісу.
Українка в третьому колі обіграла британку Йоханна Конте, що займає 43-е місце в світовому рейтингу, з рахунком 6:3, 6:4. Світоліна взяла чотири гейми поспіль і за 1 годину і 24 хвилини оформила путівку до чвертьфіналу.
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У чвертьфіналі турніру в Монреалі суперницею Світоліної стане бельгійка Еліза Мертенс, яка в своїй грі третього кола зломила опір білоруски Аріни Соболенко.
У минулому році Світоліна виграла канадський Premier 5, перемігши в Торонто. Зараз вона захищає свій титул і 900 рейтингових очок.
Еліна Світоліна – Йоханна Конте 2:0 (6:3, 6:4)
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