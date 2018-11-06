Світоліна зіграє за збірну України в 2019 році

Еліна Світоліна на прес-конференції заявила журналістам, що в наступному році планує виступати за збірну України.

У 2018 році 24-річна тенісистка в силу ряду причин не виступала за національну команду на Кубку Федерацій, пише SportArena.

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Уже розмовляла з Михайлом Филимою [капітаном збірної] з приводу виступу за збірну в 2019 році. Я планую грати. У нас буде сильна команда. У минулому сезоні не грала, були травми і так далі. Здорово, що ми будемо грати в Польщі. Туди можуть доїхати багато уболівальників,

– розповіла Світоліна.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з тенісу не вдалося зберегти місце у Другій світовій групі, тепер вона буде виступати на третьому рівні. На початку лютого команда вирушить до Польщі, де 6-9 числа відбудуться поєдинки командного турніру в Першій групі Євро-Африканської зони.

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