Світовий банк наразі відклав виділення Україні першого траншу на суму 350 мільйонів доларів. Рішення про виділення коштів Україні схвалили ще наприкінці червня, однак гроші досі не надійшли.

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна висловив сподівання, що Україна таки отримає перший транш із загального кредиту на суму 700 мільйонів доларів ще до кінця 2020 року.

До теми Графік змістився: у Мінфіні переконують, що МВФ не заморожував переговорів з Україною

Коли Україні чекати грошей від Світового банку

Міністр уточнив, що Україна спочатку сподівалася залучити більший кредит від Світового банку. Раніше говорили про 1 мільярд доларів, але "через значне навантаження на бюджет Світового банку і велику кількість запитів від всіх країн-членів, цю суму скоротили до 700 мільйонів доларів.

Водночас, за словами Марченка, 1 вересня Україна провела найбільшу виплату в обсязі 2 мільярдів доларів і зробила це самостійно без фінансової підтримки від міжнародних партнерів, на яку розраховували.

У Мінфіні також зізналися, що уряд готовий до різних сценаріїв розвитку подій, але все ж розраховує на підтримку міжнародних фінансових інституцій.

Ми сподіваємося отримати всі ці кошти у цьому році, оскільки це запорука своєчасного фінансування накопичених витрат,

– пояснив Сергій Марченко.

Зверніть увагу! Раніше колишній керівник ОП Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив про те, що МВФ, а також інші міжнародні донори нібито заморозили контакти з Україною до грудня через нецільове використання коштів з COVID-фонду, зокрема на будівництво доріг.

Гроші для України: що треба знати

Україна до кінця 2020 року може отримати додаткову фінансову допомогу від Світового банку, МВФ та ЄС. Загальна сума запланованих кредитів складає понад 3,3 мільярда доларів.

До кінця 2020 року в уряді розраховують на кредит від Світового банку в розмірі 700 мільйонів доларів, на допомогу МВФ, що становить 1,4 мільярда доларів та на 1,2 мільярда євро за новою програмою макрофінансової допомоги від ЄС.

За даними Мінфіну, Україна має дефіцит бюджету в 7,5%, або 1,4 мільярда доларів, який вона не може фінансувати самостійно.

Цього року Україна вже отримала:

500 мільйонів євро від ЄС за попередньою програмою макрофінансової допомоги;

2,1 мільярда доларів від МВФ;

50 мільйонів доларів від Світового банку.

Сергій Марченко раніше зазначав, що в Мінфіні прагнуть, аби в майбутньому Україна змогла перейти на інший формат співпраці з МВФ та мінімізувала залежність від зовнішніх кредиторів.

Радимо ознайомитись Гігантський дефіцит бюджету 2021: чого чекати українцям?