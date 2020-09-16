В уряді запевнили, що Міжнародний валютний фонд не заморожував переговори з Україною. Водночас графік проведення перемовин дещо змістився через роботу над держбюджетом.

Глава Мінфіну Сергій Марченко спростував заяву ексглави Офісу Президента Андрія Богдана про те, що МВФ начебто заморозив контакти з Україною. Про це він заявив в інтерв'ю "Економічній правді".

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За словами міністра, затримка із переговорами пов'язана з роботою Мінфіну над проєктом держбюджету України на 2021 рік.

Водночас Сергій Марченко перерахував питання, які турбують МВФ:

ситуація з обмеженням зарплат для членів наглядових рад і правління,

зареєстровані в Раді законопроєкти, які знищують систему корпоративного управління,

ситуація з САП і НАБУ.

Ситуацію з антикорупційними органами треба терміново вирішувати,

– закликав Марченко.

Зверніть увагу! Колишній керівник ОП Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив про те, що МВФ нібито заморозив контакти з Україною до грудня через нецільове використання коштів з COVID-фонду, зокрема на будівництво доріг.

Гроші МВФ для України: що треба знати

21 травня 2020 року Україна та МВФ домовилися про нову програму кредитування Stand By Arrangement (SBA). У червні МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на майже 5 мільярдів доларів.

Україна отримала 2,1 мільярда доларів першого траншу від МВФ 12 червня.

Раніше глава НБУ запевняв, що Україна таки отримає другий транш від МВФ у 2020 році. За його словами, Нацбанк перебуває в постійному діалозі як з МВФ, так і з міжнародними партнерами.

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