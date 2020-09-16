Графік змістився: у Мінфіні переконують, що МВФ не заморожував переговорів з Україною
В уряді запевнили, що Міжнародний валютний фонд не заморожував переговори з Україною. Водночас графік проведення перемовин дещо змістився через роботу над держбюджетом.
Глава Мінфіну Сергій Марченко спростував заяву ексглави Офісу Президента Андрія Богдана про те, що МВФ начебто заморозив контакти з Україною. Про це він заявив в інтерв'ю "Економічній правді".
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За словами міністра, затримка із переговорами пов'язана з роботою Мінфіну над проєктом держбюджету України на 2021 рік.
Водночас Сергій Марченко перерахував питання, які турбують МВФ:
- ситуація з обмеженням зарплат для членів наглядових рад і правління,
- зареєстровані в Раді законопроєкти, які знищують систему корпоративного управління,
- ситуація з САП і НАБУ.
Ситуацію з антикорупційними органами треба терміново вирішувати,
– закликав Марченко.
Гроші МВФ для України: що треба знати
- 21 травня 2020 року Україна та МВФ домовилися про нову програму кредитування Stand By Arrangement (SBA). У червні МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на майже 5 мільярдів доларів.
- Україна отримала 2,1 мільярда доларів першого траншу від МВФ 12 червня.
- Раніше глава НБУ запевняв, що Україна таки отримає другий транш від МВФ у 2020 році. За його словами, Нацбанк перебуває в постійному діалозі як з МВФ, так і з міжнародними партнерами.
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