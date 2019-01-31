Свій до свого по своє: зростання рейтингів Порошенка "малює" фірма його політтехнолога

Опитування, в якому "вчасно" зросли показники чинного президента зроблене компанією, яка належить Ігору Гриніву – який за сумісництвом працює головним політтехнологом Петра Порошенка.

Таке несподіване зізнання зробив керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Опитування трьох центрів – це опитування Соцису, який належить Гриніву. Участь в цьому опитуванні КМІСу та Центру Разумкова – лише прикриття", – написав Фесенко у себе на Facebook-сторінці.



Нагадаємо, що опитування "гринівської" фірми додало Порошенку більше 4 % і майже стільки ж відняло у Юлії Тимошенко, що дозволило скоротити різницю між показниками чинного президента та його головної конкурентки до розміру статистичної похибки. При цьому проведене фактично в той же час дослідження групи "Рейтинг" зафіксувало суттєве відставання Порошенка і від Юлії Тимошенко, і від Володимира Зеленського.