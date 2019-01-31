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      Свій до свого по своє: зростання рейтингів Порошенка "малює" фірма його політтехнолога

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      Зростання рейтингів Порошенка "малює" фірма його політтехнолога
      Зростання рейтингів Порошенка "малює" фірма його політтехнолога / Фото з відкритих джерел

      Опитування, в якому "вчасно" зросли показники чинного президента зроблене компанією, яка належить Ігору Гриніву – який за сумісництвом працює головним політтехнологом Петра Порошенка.

      Таке несподіване зізнання зробив керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      "Опитування трьох центрів – це опитування Соцису, який належить Гриніву. Участь в цьому опитуванні КМІСу та Центру Разумкова – лише прикриття", – написав Фесенко у себе на Facebook-сторінці.

      Нагадаємо, що опитування "гринівської" фірми додало Порошенку більше 4 % і майже стільки ж відняло у Юлії Тимошенко, що дозволило скоротити різницю між показниками чинного президента та його головної конкурентки до розміру статистичної похибки. При цьому проведене фактично в той же час дослідження групи "Рейтинг" зафіксувало суттєве відставання Порошенка і від Юлії Тимошенко, і від Володимира Зеленського.

       

      Теги: Новини України Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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