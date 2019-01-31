Свой к своему по свое: рост рейтингов Порошенко "рисует" фирма его политтехнолога

Опрос, в котором "вовремя" выросли показатели действующего президента сделанный компанией, которая принадлежит Игорю Грыниву – который по совместительству работает главным политтехнологом Петра Порошенко.

Такое неожиданное признание сделал руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Опрос трех центров – это опрос Социса, который принадлежит Грыниву. Участие в этом опросе КМИСа и Центра Разумкова – лишь прикрытие", – написал Фесенко у себя на Facebook-странице.

Напомним, что опрос "грынивской" фирмы добавил Порошенко более 4 % и почти столько же отнял у Юлии Тимошенко, что позволило сократить разницу между показателями действующего президента и его главной конкурентки до размера статистической погрешности. При этом проведенное фактически в то же время исследование группы "Рейтинг" зафиксировало существенное отставание Порошенко и Юлии Тимошенко, и от Владимира Зеленского.