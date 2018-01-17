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Священики УПЦ МП оскандалилася з іконою російського прикордонника

20:23, 17 січня 1343 Читать новость на русском
"Ікона" із зображенням Родіонова / Фото з соцмереж

Священики Української православної церкви Московського патріархату в "ЛНР" провели молебень з "іконою", на якій зображений російський прикордонник Євгеній Родіонов.

Про це у Twitter написав журналіст Денис Казанський.

"Так і жарти про ікону святого "Мотороли" скоро перестануть бути жартами. Не ясно одне – чому ця церква продовжує називатися "українською"?" – додав журналіст.

Читайте також: Проповіді чи пропаганда: чому пікетують церкви Московського патріархату в Україні

Зазначимо, Родіонов загинув у Чечні – у Росії його величають як "мученика".

Теги: Новини України Луганськ УПЦ МП
Джерело: 24 Канал
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