Священики УПЦ МП оскандалилася з іконою російського прикордонника
20:23, 17 січня 1343 Читать новость на русском
Священики Української православної церкви Московського патріархату в "ЛНР" провели молебень з "іконою", на якій зображений російський прикордонник Євгеній Родіонов.
Про це у Twitter написав журналіст Денис Казанський.
"Так і жарти про ікону святого "Мотороли" скоро перестануть бути жартами. Не ясно одне – чому ця церква продовжує називатися "українською"?" – додав журналіст.
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Зазначимо, Родіонов загинув у Чечні – у Росії його величають як "мученика".
Джерело: 24 Канал
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