Священники здійнялися у небо і прочитали молитву проти коронавірусу: відео

Аби "врятувати Запоріжжя від поширення COVID-19", священнослужителі Московського патріархату взлетіли у небо. Вирішили не кропити місто свяченою водою, а лише прочитати молитви. Подібний захід провели і в Одесі.

Над Запоріжжям священнослужителі літали протягом години. Як повідомляє місцевий сайт 061, в небо з собою вони взяли чудотворну ікону "Самарську" і ікону "Святителя Миколая".

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Місто облітають на вертольоті "Мотор Січ". Подробиць про те, хто надав цей апарат їм та за чий кошт – поки немає. Пілот зізнався, що такий політ здійснює вперше.



Освячувати водою Запоріжжя з неба не будуть / Фото 061

Подібний "антикоронавірусний" захід провели і в Одесі: теж не кропили, але співали гучну молитву проти коронавірусу.

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