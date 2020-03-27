Священники здійнялися у небо і прочитали молитву проти коронавірусу: відео
Аби "врятувати Запоріжжя від поширення COVID-19", священнослужителі Московського патріархату взлетіли у небо. Вирішили не кропити місто свяченою водою, а лише прочитати молитви. Подібний захід провели і в Одесі.
Над Запоріжжям священнослужителі літали протягом години. Як повідомляє місцевий сайт 061, в небо з собою вони взяли чудотворну ікону "Самарську" і ікону "Святителя Миколая".
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Місто облітають на вертольоті "Мотор Січ". Подробиць про те, хто надав цей апарат їм та за чий кошт – поки немає. Пілот зізнався, що такий політ здійснює вперше.
Освячувати водою Запоріжжя з неба не будуть / Фото 061
Подібний "антикоронавірусний" захід провели і в Одесі: теж не кропили, але співали гучну молитву проти коронавірусу.
Священники у літаку читають колективну молитву – дивіться відео
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