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      Священники здійнялися у небо і прочитали молитву проти коронавірусу: відео

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      Священники у Запоріжжі / Фото 061.ua

      Аби "врятувати Запоріжжя від поширення COVID-19", священнослужителі Московського патріархату взлетіли у небо. Вирішили не кропити місто свяченою водою, а лише прочитати молитви. Подібний захід провели і в Одесі.

      Над Запоріжжям священнослужителі літали протягом години. Як повідомляє місцевий сайт 061, в небо з собою вони взяли чудотворну ікону "Самарську" і ікону "Святителя Миколая".

      До слова Хрест на здоров'ї: скільки випадків коронавірусу в Україні через релігійні обряди

      Місто облітають на вертольоті "Мотор Січ". Подробиць про те, хто надав цей апарат їм та за чий кошт – поки немає. Пілот зізнався, що такий політ здійснює вперше. 


      Освячувати водою Запоріжжя з неба не будуть / Фото 061

      Подібний "антикоронавірусний" захід провели і в Одесі: теж не кропили, але співали гучну молитву проти коронавірусу.

      Священники у літаку читають колективну молитву – дивіться відео

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Релігія Новини Одеси Новини Запоріжжя
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