В Умані триває святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року. У місті посилено працюють правоохоронці й задля уникнення надзвичайних ситуацій було створено систему постів та патрулів.

Групи пожежників у цілодобовому режиму патрулюють вулиці міста. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Особливо пильна увага зосереджена навколо території меморіального комплексу Цадика Нахмана – це головний раббі, який започаткував брацлавський хасидизм.

Рятувальники, які є членами патрульних бригад, мають при собі вогнегасники, щоб у разі виникнення надзвичайної ситуації миттєво зреагувати.

У ДСНС зауважили, що цілодобово 3 патрулі рятувальників рухаються за спеціально розробленими маршрутами. Вони контролюють оперативну ситуацію на території кількох вулиць та найбільш важливих об'єктах.

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