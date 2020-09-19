Святкування Рош га-Шана: в Умані організували цілодобові бригади рятувальників
В Умані триває святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року. У місті посилено працюють правоохоронці й задля уникнення надзвичайних ситуацій було створено систему постів та патрулів.
Групи пожежників у цілодобовому режиму патрулюють вулиці міста. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зверніть увагу Святкування єврейського Нового року в Умані: який настрій у паломників – фото, відео
Особливо пильна увага зосереджена навколо території меморіального комплексу Цадика Нахмана – це головний раббі, який започаткував брацлавський хасидизм.
Рятувальники, які є членами патрульних бригад, мають при собі вогнегасники, щоб у разі виникнення надзвичайної ситуації миттєво зреагувати.
У ДСНС зауважили, що цілодобово 3 патрулі рятувальників рухаються за спеціально розробленими маршрутами. Вони контролюють оперативну ситуацію на території кількох вулиць та найбільш важливих об'єктах.
Паломництво хасидів в Умані: що відомо
- Щороку восени тисячі хасидів прибувають в Умань на традиційне святкування Рош га-Шана – єврейського Нового Року. В Умані похований раббі Цадик Нахман, який є зачинателем брацлавського хасидизму. Хасиди вірять: якщо провести час Рош га-Шана біля могили раббі, новий рік подарує багато щастя.
- Через пандемію коронавірусу уряд заборонив в'їзд іноземців на територію України до 29 вересня 2020 року.
- Влада України та Ізраїлю у спільному зверненні закликала хасидів цьогоріч відмовитися від паломництва в Умань.
- Попри обмеження та заборони, тисячі хасидів таки в'їхали в Україну.