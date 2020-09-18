В Умані готуються до святкування єврейського Нового року, Рош ха-Шана. Туди традиційно з'їхались хасиди, адже у місті є могила засновника їх релігійної течії Раббі Нахмана. Однак вдалося приїхати не усім охочим через пандемію COVID-19, що неабияк засмутило паломників.

Речник поліції Ізраїля Міхаель Зінгерман розповів кореспонденту 24 каналу, що хасиди дуже сумують через те, що у 2020 році дуже мало паломників. До прикладу, у 2019 році їх було приблизно 50 тисяч.

Цікаво У хасидів на кордоні виявили COVID-19: вони відмовились від госпіталізації

"Пусто, на жаль. Вони (хасиди – 24 канал) сумні, бо багато їх друзів сюди не приїхали. Атмосфера несвяткова", – заявив Зінгерман. Він зазначив, що правоохоронці вже зафіксували кілька порушень правил карантину.

Багато хасидів відмовляються одягати маски, тому ми з колегами намагаємось застосовувати методи для врегулювання ситуації,

– сказав Зінгерман.

В Умані облаштували блокпости. Їх щонайменше 4. Одні працюють на в'їзд, а інші – на виїзд з міста. Розділили їх для того, щоб розвантажити трасу та швидше перевіряти автівки. Як повідомляв раніше 24 каналу мер Умані Олександр Цебрій, на КПП постійно чергує поліція, Нацгвардія, представники органів місцевого самоврядування та інших служб, які відповідають за дотримання епідситуації.



Блокпост при в'їзді в Умань / Фото Олег Климчук для 24 каналу



Людей ретельно перевіряють через пандемію COVID-19 / Фото Олег Климчук для 24 каналу



Хасиди в Умані / Фото Олег Климчук для 24 каналу



Святкування єврейського Нового року в Умані / Олег Климчук для 24 каналу

Продавці, які торгують кіпами, запевнили, що торг у 2020 році дуже малий.

Що відбувається в Умані

Задля паломництва до Умані приїхали щонайменше тисяча хасидів. Варто зазначити, що уряд України заборонив в'їзд іноземців через пандемію COVID-19, однак частина хасидів все ж встигли прибути в Умань ще до заборони.

Ще понад 500 хасидів вдалися до хитрощів, сказавши, що Україну використовують лише для транзиту, а це не заборонено урядом. Попри це, хасиди залишилися тут на довше.

На вулицях міста Умані працюють понад 560 поліцейських. Вони приїхали сюди з 20 різних областей України, аби забезпечити правопорядок.

Святкування єврейського Нового року в Умані: відео