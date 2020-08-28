Молода жінка з Австралії не могла змити воду у своєму туалеті вдома. Виявилося, що причина дуже екзотична – у зливному бачку оселилися чотири змії.

Пригода трапилася із 25-річною Софі Пірсон із Австралії. Про неймовірну знахідку жінка розповіла австралійському телеканалу 7News.

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Дівчина розповіла, що зняла кришку бачка унітазу, аби перевірити несправність у ньому. Тоді спантеличено виявила там чотирьох змій завждовжки від 50 сантиметрів і до метра. Це були звичайні деревні змії.

Я подивилася на них секунду і подумала, що щось не так, це неправильно,

– сказала вона.

Вона швидко зробила відео і фотографії, аби мати докази. Опісля вона подзвонила другу, аби він прийшов і забрав небажаних рептилій.

An Australian woman who had difficulty flushing her toilet was shocked to find four snakes coiled up inside the cistern. https://t.co/5jfnFcz6jL — CNN (@CNN) August 28, 2020

Друг наполіг, аби жінка не торкалася руками змій, зібрав їх і живими випустив у поле неподалік.

Опісля Софі розповіла місцевому виданню Sunrise, що, на її думку, змії проникли крізь тріщини в підлозі у її будинку.