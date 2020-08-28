Сюрприз у туалеті: у зливному бачку поселилися чотири змії і не давали злити воду
Молода жінка з Австралії не могла змити воду у своєму туалеті вдома. Виявилося, що причина дуже екзотична – у зливному бачку оселилися чотири змії.
Пригода трапилася із 25-річною Софі Пірсон із Австралії. Про неймовірну знахідку жінка розповіла австралійському телеканалу 7News.
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Дівчина розповіла, що зняла кришку бачка унітазу, аби перевірити несправність у ньому. Тоді спантеличено виявила там чотирьох змій завждовжки від 50 сантиметрів і до метра. Це були звичайні деревні змії.
Я подивилася на них секунду і подумала, що щось не так, це неправильно,
– сказала вона.
Вона швидко зробила відео і фотографії, аби мати докази. Опісля вона подзвонила другу, аби він прийшов і забрав небажаних рептилій.
Друг наполіг, аби жінка не торкалася руками змій, зібрав їх і живими випустив у поле неподалік.
Опісля Софі розповіла місцевому виданню Sunrise, що, на її думку, змії проникли крізь тріщини в підлозі у її будинку.