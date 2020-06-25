У мережі показали фото, що демонструють обсяги незаконних вирубок лісу на Закарпатті. За допомогою дрону автори відео зафіксували "залисини" на горах поблизу міста Міжгір’я.

Про це повідомляє видання ВВС Україна у Facebook.

"Ось так "лисіють" Карпати. Ці фото були зняті з дрона на Закарпатті, в околицях міста Міжгір‘я. У 2019 році обсяг незаконних вирубок в Україні зріс усемеро, повідомляло Державне агентство лісових ресурсів. Причому рубають дерева не лише в Карпатах, а й в усіх лісистих регіонах", – таким підписом супроводили шокуючі фотографії на сторінці видання.

Також журналісти навели заяву Держагентства лісових ресурсів щодо висадок молодого лісу.

"В агентстві кажуть, що висаджуються і нові ліси, тож за останні п'ять років загальна кількість їх в Україні навіть дещо зросла", – сказано у повідомленні.

Судячи з допису, фото незаконних вирубок зробили за ініціативи спільноти Dronarium Україна. Автор фотографій – Тимофій Шмайда.

Нагадаємо, Міжнародний фонд дикої природи заявив, що в Україні замовчуються проблеми вирубки лісів, забруднення рік та захаращення сміттям територій. Активістів переважної більшості екологічних громадських організацій ці проблеми цікавлять менше, ніж, приміром, пожежі в Австралії.

Особливо дивно виглядає повне ігнорування екоактивістами масштабних пожеж та вирубки лісу у Чорнобильській зоні. Втім, як встановили журналісти 24 каналу, така позиція може бути цілком логічною, якщо взяти до уваги появу в Україні нової професії – "активіст за викликом". Згідно з результатами розслідування, екологічна тематика все частіше використовується виключно як спосіб заробітку, політичного піару чи нейтралізації бізнес-конкурентів.