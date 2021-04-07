Такого не було 20 років: куди зникли інвестиції з України

Прямі інвестиції зіграли в мінус. Вперше за 20 років. Далі читайте російською.

Караул! Спасите! Помогите! Все пропало! Примерно такие крики мы слышим в последние дни в связи с публикацией статистики за 2020 год. Ведь сюрприз, оказалось, что в Украине случился чистый отток инвестиций. То есть прямые инвестиции сыграли в минус. Впервые за 20 лет. И теперь пора посыпать голову пеплом и срочно делать из этой одной цифры какие-то выводы.

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Почему в Украине в 2020 году случился отток прямых инвестиций?

Что случилось в Украине в 2020 году, что у нас случился отток прямых инвестиций?Ничего. На самом деле инвестиционный климат в Украине не изменился. По-прежнему для инвесторов наибольшей проблемой является судебная система, а именно отсутствие верховенство права. По прежнему основным шлагбаумом на пути денег в Украину управляют украинский судья и украинский СБУшник.

Судебная реформа, настоящая судебная реформа, остается только в мечтах. Программа с МВФ саботируется. Ничего нового. Все как всегда.

Почему же инвестиции сыграли в минус?

Банально, но просто. Коронавирус. Пандемия. Которая привела к карантину по всему миру. Который вызвал крупнейший экономический кризис последних десятилетий. Мировая экономика упала. А бизнес просто не мог никуда ездить. Сидел дома. Проводил конференц звонки в Зуме. А это не лучшая атмосфера для осуществления прямых инвестиций в далекие страны. Прямо скажем, худшая атмосфера. А вот вывести домой дивиденды в такой ситуации никому не помешает. Вот и результат.

Почему же такой плохой результат, худший за 20 лет?

Ведь даже в 2008 году такого не было, спросите вы. Дело в том, что текущий кризис прошел для Украины мягче, чем в 2008 году, но для всей мировой экономики, наоборот, жестче. Тогда, в 2008-2009 гг. мировая экономика продолжила рост. А в Украине падение было в разы больше. Но это падение случилось в конце 2008 года. В сентябре. А до этого в мире царило благоденствие и настроение, как на рынке биткоина сейчас. Поэтому в первое полугодие 2008 года инвестиции в Украину продолжали идти. Потом прошел обвал, но во втором полугодии 2009 года снова все уже восстановилось, кроме финансового сектора, и инвестиции снова пошли.

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В этот раз все было по-другому. Украина потеряла всего 4% от ВВП, несмотря на прогнозы марта прошлого года, которые рисовали потери до 10%. А вот весь мир просел гораздо сильнее и ему, миру, и всем бизнесам в отдельности, было не до инвестиций. Кроме IT. Сейчас мы видим просто сумасшедший кадровый голод в IT-секторе в Украине. Спрос на IT-шников сумасшедший. Вакансий море. И экспорт IT-услуг растет как на дрожжах. Но вот такая особенность IT-сектора, что тут надо просто снять офис, никаких инвестиций делать не надо. И даже если иностранные конторы открывают офисы и нанимают украинских IT-шников, а они это делают, то в статистике по инвестициях это не проходит.

Еще одна особенность инвестиций "до Майдана"

Большая часть из них шла с Кипра. Деньги выводились через украинские банки на Кипр, а потом просто возвращались. После реформы банковской системы большинство каналов вывода денег закрыли. И вдруг упали инвестиции с Кипра. Парадокс, правда?

Значит ли, что с иностранными инвестициями все хорошо? Конечно, нет. В Украине постоянная нехватка инвестиций. Прямых иностранных инвестиций. Их исторически просто критически мало.

Остается ли проблема? Конечно. Инвестиций в украинскую экономику катастрофически мало. А отсутствие верховенство права приводит к тому, что и украинские олигархи активно выводят дивиденды из страны. Что для этого надо делать? Та самая судебная реформа. И отстранение силовиков от экономики. Это как необходимое условие. Будет ли оно достаточным? Для улучшение инвестиционного климата – уже да. Для резкого роста инвестиций в экономику – возможно и нет, пока у нас такой высокий уровень бюрократии, регулирования и советская система трудовых отношений. Т е не будет у украинской экономики конкурентных преимуществ до того момента, пока мы не либерализуем максимально условия деятельности в Украине. Но в первую очередь необходимо создать необходимые условия, без которых деньги просто не придут.

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И умиляет, что больше всех озаботились потерей инвестиций в группе "посипаки Коломойского". Дубинский носится с этой статистикой, как дурень с писанной торбой. Занятно. То есть сначала ты призываешь объявить дефолт и не платить по долгам, то есть кинуть всех и сотворить экономический кризис. Сначала ты атакуешь независимый Нацбанк, который для всех в мире является индикатором адекватности экономической политики, а значит надежности инвестиций. А потом вдруг удивляешься, что инвестиции не идут. Действительно, что же может напугать инвесторов…