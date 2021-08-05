Інцидент трапився на спуску до 10 станції Великого фонтану. Про це повідомили очевидці, які також оприлюднили відео з місця.
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Спершу пробував бити
На записі видно, що таксист стоїть біля транспорту й кричить на водія. Це триває приблизно хвилину. Потім грубіян відійшов на кілька секунд. Однак повернувся, пропхав руку у відчинений автомобіль та, ймовірно, вдарив опонента.
Коли водій Pugeot відкрив двері та вийшов, таксист пішов до свого авто. Звідти він повернувся з пістолетом, який направив на потерпілого.
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Чому трапився цей конфлікт – невідомо. Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з поліцією, щоб дізнатися чи зверталися до правоохоронців щодо цього інциденту. Проте, на жаль, у відділі комунікації поліції Одещини не беруть слухавку.