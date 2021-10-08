Це трапилося приблизно о 7 годині ранку. Таксі Daevo забирало клієнта з двору на Московському проспекті.

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Бампер таксі Daevo, яке врізалося в стіну / Фото Нацполіції

Врізалися у фасад

Пасажир розповів, що був тоді на передньому сидінні. Згодом він помітив, що 52 річному таксисту стало погано. Вони в цей момент виїжджали з прибудинкової території.



Таксі Daevo після приїзду поліції / Фото Нацполіції

Однак ніхто з них не встиг зреагувати й авто врізалося у фасад дому біля арки виїзду з двору. Туди одразу викликали швидку, проте врятувати керманича вже не змогли, тому лікарі лише констатували смерть.



Таксі, водій якого помер і влетів у стіну / Фото Нацполіції

Почали розслідування

Згодом прибули слідчі, які почали з'ясовувати обставини інциденту. Вони відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого. Проте тіло таксиста направлять на експертизу, тому кваліфікація справи може змінитися.



Правоохоронці з'ясовують обставини загибелі чоловіка / Фото Нацполіції