Таксисту "під кайфом", через якого загинула пасажирка, обрали запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури Києва і обрав запобіжний захід водієві таксі, який кермував автомобілем під дією наркотиків і спровокував ДТП, в якому загинула пасажирка.

17 серпня на Борщагівці у Києві сталась смертельна ДТП за участю таксі, в якій загинула жінка-пасажир.

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Водій таксі, як згодом з'ясувалось, перебував під дією наркотичних засобів і на великій швидкості врізався у бетонний блок.

Пасажирка таксі, яка сиділа на задньому сидінні, померла в машині швидкої допомоги.

19 серпня горе-таксистові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави,

– цитує видання "УНН" речницю столичної прокуратури Надію Максимець.

Чоловікові оголосили підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху зі смертельними наслідками.