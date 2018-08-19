Таксисту "під кайфом", через якого загинула пасажирка, обрали запобіжний захід
Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури Києва і обрав запобіжний захід водієві таксі, який кермував автомобілем під дією наркотиків і спровокував ДТП, в якому загинула пасажирка.
17 серпня на Борщагівці у Києві сталась смертельна ДТП за участю таксі, в якій загинула жінка-пасажир.
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Водій таксі, як згодом з'ясувалось, перебував під дією наркотичних засобів і на великій швидкості врізався у бетонний блок.
Пасажирка таксі, яка сиділа на задньому сидінні, померла в машині швидкої допомоги.
19 серпня горе-таксистові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави,
– цитує видання "УНН" речницю столичної прокуратури Надію Максимець.
Чоловікові оголосили підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху зі смертельними наслідками.