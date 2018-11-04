Розважальний телепроект "Танці з зірками 2018" не припиняє дивувати глядачів. Вкотре організатори запропонували учасникам незвичну тему прямого ефіру, яку вони успішно втілили у яскравих постановках.

В 11 прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2018" учасники вийшли на паркет під мотивами карнавалу та народних танців світу. Знаменитості продемонстрували яскраві костюми та ефектні постановки.

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Першими підкорювати паркет вийшли Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Оскільки гуморист отримав найменшу кількість балів у попередньому ефірі, танцівники наполегливо взялись за тренування, щоб показати ідеальні па.

Знаменитості відтворили історію правоохоронця, який рятує від нападників дівчину. Яскраву постановку Ігор та Ілона зобразили в індійському народному танці.

"Танці з зірками 2018" 11 випуск дивитись онлайн – виступ Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової

Чи не найбільшою загадкою було те, з ким вийде на паркет Мішель Андраде. Співачка зізналась, що упродовж 2 тижнів відчувала себе, мов у ямі, адже завжди потрапляла в зону ризику. Однак після лікування Женя Кот повернувся у шоу, що позначилось на їхній постановці.

Пара обрала романтичний український фольк, чим підкорили глядачів.

"Танці з зірками 2018" 11 випуск дивитись онлайн – виступ Мішель Андраде та Жені Кота

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А от один із фаворитів шоу – Іраклі Макацарія – опинився в непростій ситуації. Після виступу з Юлією Сахневич прихильники проекту заявили, що саме з такою партнеркою він здобув би головний кубок. Довести протилежне вирішила Яна Заєць, яка разом з екс-"холостяком" вийшла на паркет із запальним фламенко.

Під час гарячої постановки Іраклі зірвав із себе сорочку, чим викликав захоплення у всіх жінок в залі. Запальна іспанська пісня та харизматичні па підкорили і зіркових суддів.

"Танці з зірками 2018" 11 випуск дивитись онлайн – виступ Іраклі Макацарії та Яни Заєць

Яскрава Леся Нікітюк після майстер-класу з Владом Ямою удосконалила свою вправність у бальних танцях. Зірка вийшла на паркет з Максом Єжовим, зізнавшись, що знає базові па тільки звадяки своєму партнеру.

Пара обрала ефектний бразильський карнавал. Леся Нікітюк вийшла на паркет у гарячому костюмі, оздоблений рожевим пір'ям. Звабливий костюм телеведуча доповнила не менш гарячою сальсою.

"Танці з зірками 2018" 11 випуск дивитись онлайн – виступ Лесі Нікітюк та Макса Єжова

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Хвилююче до кожного випуску готується Денис Берінчик та Катерина Белявська. Після повернення на паркет пара не має наміру програвати, тому посилено тренується до кожного випуску.

Денис і Катя обрали ніжну румбу, показавши постановку в японському стилі. Танцівниця приміряла образ звабливої гейші, а боксер – дужого самурая.

"Танці з зірками 2018" 11 випуск дивитись онлайн – виступ Дениса Берінчика та Катерини Белявської

Павло Вишняков зізнався, що відчув шалену ревність після танцю Юлії Сахневич та Іраклі Макацарії. Тому актор вирішив показати ще гарячішу постановку, яка змусить всіх глядачів забути про попередній танець його коханої.

На паркет Павло та Юлія вийшли з номером у стилі Венеційського карнавалу. Пара станцювала загадковий ф'южн, використавши кілька дзеркал та допомогу звабливих танцівниць.

"Танці з зірками 2018" 11 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Вишянкова та Юлії Сахневич

Відео буде згодом

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MONATIK – 31-річний український співак Дмитро Монатік , танцюрист, автор пісень та композитор, який лише за декілька років підкорив українську сцену своїм новаторським виконанням пісень. Дмитро був учасником шоу "X-фактор" , "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти".

Співак отримав безліч нагород у 2016 та 2017 році, однак однією з його найяскравіших сторінок творчості в очах глядачів залишився номер-відкриття першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення – 2017", яке проходило цьогоріч в Україні.

Катерина Кухар – всесвітньо відома балерина та прима українського балету Національної опери України імені Тараса Шевченко. У 2012 році стала заслуженою артисткою України. 35-річна Катерина прославила український балет на весь світ, гастролюючи з постановками по країнах Європи, Азії та Північної Америки.

2016 року Катерину Кухар було нагороджено Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, а 10 липня 2017 року зірка стала суддею п'ятого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками".

Влад Яма – один з найвідоміших українських танцюристів та хореографів, який став фіналістом першого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками" з сьогоднішньою учасницею шоу Наталією Могилевською. Танцюрист також був суддею таких телевізійних проектів як "Танцюють всі!" та "Україна має талант".

Влад Яма є володарем Кубку України з бальних танців, а також є переможцем відкритого чемпіонату Лондона зі спортивних танців серед любителів.

Танці з зіркамиЦе шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшилася кількість прямих ефірів та зірок-учасників.