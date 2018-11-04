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      "Танці з зірками 2018" 11 випуск: хто покинув шоу

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      "Танці з зірками 2018" 11 випуск – їто покинув шоу
      "Танці з зірками 2018" 11 випуск – їто покинув шоу / 24 канал

      За перемогу у шоу "Танці з зірками 2018" змагаються 6 зіркових пар. Всього за тиждень вони підготували яскраві постановки в стилі карнавалу.

      До суперфіналу "Танці з зірками 2018" залишилось всього 3 випуски, відтак боротьба за головний кубок проекту стала ще запеклішою. Однак, за умовами шоу, в 11 прямому ефірі одна пара все ж повинна покинути паркет. 

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      Упродовж всього тижня прихильники вболівали за своїх фаворитів, надсилаючи смс-повідомлення. За результатами голосування, у зоні ризику опинились Денис Берінчик та Катерина Белявська, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Саме ці дві пари станцювали ефектні постановки за життя, врахувавши поради і зауваження суддів.

      Зіркові судді зазначили, що вдруге учасники шоу станцювали значно краще, та проголосували за своїх фаворитів. Монатік віддав свій голос за Ігоря Ласточкіна та Ілону Гвоздьову. Підтримала колегу і Катерина Кухар. Відтак шоу покинув Денис Берінчик та Катерина Белявська.

       

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      Варто зазначити, що Денису Берінчику пророкували всього кілька прямих ефірів. Однак боксер щоразу доводив: спортсмени можуть показувати ідеальні па на паркеті. Раніше пара вже покидала паркет, тому Денис Берінчик вкотре подякував всім за підтримку та пішов із шоу. 

      Я зробив усе, що міг, – додав Денис Берінчик. 

      "Танці з зірками 2018" 11 випуск дивитись онлайн – оголошення результатів

       

       

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      Танці з зірками
      Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.

      Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшилася кількість прямих ефірів та зірок-учасників.

      Теги: Новини України LifeStyle
      Джерело: 24 канал
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