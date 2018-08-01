Танці з зірками 2018: названо дату першого прямого ефіру шоу

"Танці з зірками" стало одним із найочікуваніших проектів 2018 року. Автори шоу поступово розсекречують імена учасників шоу та вже назвали дату першого прямого ефіру.

Зірковий челендж, який шириться в мережі, привернув чималу увагу прихильників танцювального шоу. Актори, спортсмени, вокалісти та бізнесмени оригінально погоджуються на участь у телепроекті, передаючи один одному естафету. Відтак стали відомі імена 8 з 14 учасників "Танці з зірками".

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Наразі у челенджі взяли участь Маша Єфросиніна, Іраклі Макацарія, Ігор Ласточкін, Денис Берінчик, Аніта Луценко, Слава Камінська, Павло Вишняков та Мішель Андраде. Всі знаменитості по-особливому прийняли виклик, тому вийдуть на паркет разом із досвідченими партнерами. Варто зазначити, що кілька учасників шоу не мають хореографічного досвіду, тому муситимуть наполегливо працювати, щоб відтворити всі па.

Оцінювати старання зірок будуть судді "Танці з зірками" – Катерина Кухар, Влад Яма та Дмитро Монатік. Як повідомляє ТСН, перший випуск шоу глядачі зможуть побачити 26 серпня о 21:00.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 13 Чер 2018 р. о 5:55 PDT

За анонсом авторів проекту, у "Танцях з зірками" візьмуть участь вдвічі більше учасників, аніж в попередньому сезоні. Загалом 14 зірок боротимуться за перемогу у телепроекті. Разом з українськими селебрітіз виступить фіналіст американських Dancing with the stars та номінант премії Emmy Дмитро Чаплін, чий талант вже підкорив світ.