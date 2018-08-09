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Танці з зірками 2018: ведучий Артем Гагарін здивував прихильників своїм рішенням

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Танці з зірками 2018: учасники проекту
Танці з зірками 2018: учасники проекту / star.korupciya.com

Популярний український телеведучий Артем Гагарін відреагував на виклик Лесі Нікітюк щодо участі в новому сезоні "Танці з зірками". Він записав відповідний ролик, яким здивував всіх прихильників.

Спершу знаменитість вагався: брати участь у популярному проекті, чи ні. Артем Гагарін показав свої танцювальні вміння на даху багатоповерхівки. При цьому відео було наповнене жартами у стилі ведучого-гумориста. 

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"Ну, дякую, Лесю Нікітюк! І що мені тепер робити? Варто йти чи ні? Приймати челендж чи ні?" – написав ведучий. 

 

Після дня вагань Артем Гагарін все ж оприлюднив своє рішення. Несподівано для всіх телеведучий вирішив не виходити на паркет. Натомість він братиме участь у шоу, як ведучий. 

Друзі, я вирішив: я приймаю челендж – йду в "Танці з зірками", але як ведучий бекстейджу. Хоча, погодьтесь, що це в мене так добре виходить,
– пританцьовуючи зізнався він. 

 

Нагадаємо, другий сезон шоу "Танці з зірками" стартує 26 серпня на каналі 1+1. Зірковими суддями шоу будуть Катерина Кухар, Влад Яма та Дмитро Монатік. На участь у проекті погодились Маша Єфросиніна, Іраклі Макацарія, Ігор Ласточкін, Денис Берінчик, Аніта Луценко, Слава Камінська, Павло Вишняков, Мішель Андраде, Микола Тищенко, Леся Нікітюк та Злата Огневич.

Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: 24 Канал
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