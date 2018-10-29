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      "Танці з зірками 2018": як завершився резонансний конфлікт Лесі Нікітюк та Влада Ями

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      Танці з зірками 2018: конфлікт Влада Ями та Лесі Нікітюк
      Танці з зірками 2018: конфлікт Влада Ями та Лесі Нікітюк / РБК

      Популярний проект "Танці з зірками 2018" відзначився кількома гучними скандалами. Серед них – резонансний конфлікт харизматичної Лесі Нікітюк та хореографа Влада Ями.

      Однак всі розбіжності у поглядах учасниця шоу та зірковий суддя, мабуть, все ж обумовили, адже у 10 прямому ефірі "Танці з зірками 2018" вони разом станцювали ефектну самбу. Припустимо, що не випадково організатори шоу чи то сам Влад Яма обрав норовливу ведучу до своєї команди. Упродовж тижня він пліч-о-пліч з Лесею Нікітюк тренувався та на власні очі побачив, наскільки знаменитість відповідально підходить до вивчення танцю. 

      Читайте також: "Танці з зірками 2018": Леся Нікітюк написала кумедну пісню про Влада Яму

      Лесю, ми з тобою цього тижня провели значно більше часу, ніж за всі попередні роки знайомства. Справді, танці даються тобі дуже нелегко. Але твоє ставлення до роботи, те, як ти слухаєш зауваження, те, як ти намагаєшся виконати, мені дуже до вподоби,
      – зазначив Влад Яма.

      Варто зазначити, що свій конфлікт Леся та Влад кумедно обіграли в постановці. Телеведуча, яка зіграла піддану фараона, відверто не корилась йому в знак протесту. Водночас він не кликав її до танцю. 

      Одразу після виступу хореограф зазначив, що тепер він з Лесею Нікітюк буде дружити, що може свідчити про вичерпання конфлікту. Після таких слів Влад Яма обійняв норовливу зірку, а вона кумедно вискочила на нього.  

      "Танці з зірками 2018" 10 випуск дивитись онлайн – виступ команди Влада Ями 

       

      Нагадаємо, що у перших ефірах шоу "Танці з зірками 2018" між Владом Ямою та норовливою Лесею Нікітюк спалахнув конфлікт. У третьому прямому ефірі телеведуча заявила, що судді треба "закривати рота". Раніше ж Влад Яма порівняв одну з підтримок Лесі Нікітюк з драбиною, що обурило не тільки зірку, але й мережу. Телеведуча аж ніяк не мала наміру миритись з такою поведінкою хореографа: вона записала відеозвернення, в якому назвала коментарі чоловіка некоректними. У свою чергу Влад Яма пояснив, що повинен не тільки хвалити танцівників, але й критикувати їх.

      Згодом саме низькі оцінки від членів журі змусили Лесю Нікітюк задуматись про вихід з проекту. Однак шалена підтримка глядачів ен дозволила їй здатись та підвести своїх прихильнкиів. 

      Теги: Новини України LifeStyle Леся Нікітюк
      Джерело: 24 Канал
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