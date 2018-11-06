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      "Танці зі зірками 2018": учасниця Юлія Сахневич серйозно травмувалася

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      Пара актора Павла Вишнякова та танцівниці Юлії Сахневич
      Пара актора Павла Вишнякова та танцівниці Юлії Сахневич / Фото з Іnstagram

      Темою 11 випуску популярного шоу "Танці з зірками 2018" став "Карнавал. Танці народів світу". Пара актора Павла Вишнякова та танцівниці Юлії Сахневич виконала пристрасний ф'южн.

      Павла та Юля під час свого виступу перенесли глядачів в атмосферу венеціанського фестивалю. Судді відзначили емоційне виконання ф'южну і поставили парі високу оцінку – 29 балів.

      Читайте також: "Танці з зірками 2018" 11 випуск: запальні танці народів світу

      Однак згодом з'ясувалося, що Юлія під час ефіру серйозно травмувала спину. Про це повідомили на офіційній сторінці шоу в Instagram.

      "Ми дуже сподіваємося, що вже найближчим часом Юля одужає і зможе почати підготовку до наступного ефіру", – сказано у повідомленні.

       

      Павло Вишняков та Юля Сахневич – Ф'южн: відео

       

      Це не вперше учасники шоу отримують травми на паркеті. Наприклад, Мішель Андраде пошкодила ногу, а Аніти Луценко отримала закриту травму грудної клітини.

       

       

      Теги: Новини України LifeStyle
      Джерело: 24 Канал
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