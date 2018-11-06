"Танці зі зірками 2018": учасниця Юлія Сахневич серйозно травмувалася

Темою 11 випуску популярного шоу "Танці з зірками 2018" став "Карнавал. Танці народів світу". Пара актора Павла Вишнякова та танцівниці Юлії Сахневич виконала пристрасний ф'южн.

Павла та Юля під час свого виступу перенесли глядачів в атмосферу венеціанського фестивалю. Судді відзначили емоційне виконання ф'южну і поставили парі високу оцінку – 29 балів.

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Однак згодом з'ясувалося, що Юлія під час ефіру серйозно травмувала спину. Про це повідомили на офіційній сторінці шоу в Instagram.

"Ми дуже сподіваємося, що вже найближчим часом Юля одужає і зможе почати підготовку до наступного ефіру", – сказано у повідомленні.

Павло Вишняков та Юля Сахневич – Ф'южн: відео

Це не вперше учасники шоу отримують травми на паркеті. Наприклад, Мішель Андраде пошкодила ногу, а Аніти Луценко отримала закриту травму грудної клітини.