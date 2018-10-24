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      Танцівниці вразили запальним степом під "ДахуБраху": драйвове відео

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      Учасниці степ-гурту Flame Tap
      Учасниці степ-гурту Flame Tap / Кадр з відео

      Учасниці степ-гурту Flame Tap з Вінниці підкорили мережу запальним виконанням танцю під пісню "Шо з-пiд дуба" відомого українського етно-гурту "ДахаБраха".

      Драйвовий степ виконують дві танцюристки – Яна Лісова та Євгенія Дудник-Танасюк. Дівчата танцювали на дірявому мосту над гірською річкою.

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      Танець степ-гурту Flame Tap: відео 

      У мережі танцівниць засипали компліментами, а дехто відзначив, що боявся, що міст міг розвалитися від шалених рухів.

      Танець Яна та Євгенія виконають на Чемпіонаті світу зі степу у Німеччині в грудні цього року, про це пише вінницький сайт сайту "Вежа". Дівчата також поділилися, чому обрали саме "ДахуБраху".

      "ДахаБраха" для мене особливі артисти. Давно дуже хотіла під цю музику танцювати, але вважаю, що вона занадто самодостатня. Звуки степу там тільки заважають. Але ми вирізали многоголосся (при всій любові і повазі до співачок) і взяли тільки бекграунд-мотив. Достатньо швидко поставили. Музика надихає", – сказала Яна Лісова.

      Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини культури
      Джерело: 24 Канал
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