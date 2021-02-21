Танзанія з травня 2020 року не публікує дані про кількість інфікованих коронавірусом громадян. У ВООЗ закликали владу африканської країни відновити відкриту публікацію статистики щодо захворюваності.

Президент Танзанії офіційно оголосив свою державу "вільною від COVID-19". За словами Джона Магуфулі, перемогти смертельну хворобу дозволила віра в Бога.

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Від коронавірусу помер віцепрезидент Занзібару

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус виступив із заявою після того, як 17 лютого коронавірус забрав життя віцепрезидента острова Занзібар, що входить до складу Танзанії.

Цього ж дня помер глава державної служби, але причину його смерті не назвали.

Укотре закликаю Танзанію почати повідомляти про хворих на COVID-19 та ділитися відповідними даними. Також закликаю владу країни впровадити заходи у сфері охорони здоров’я, відомі своєю дієвістю в припиненні поширення вірусу, і готуватися до вакцинації,

– йдеться у заяві глави ВООЗ.

Тедрос Адханом Гебреїсус також підкреслив, що у жителів Танзанії, які виїжджали за кордон, там виявляли коронавірус. Отже, він у країні є, і влада має "вжити ґрунтовних заходів, щоб захистити своє населення й населення інших країн".

Зверніть увагу! Через відсутність інформації МОЗ України відносить Танзанію до "зеленої" зони. А отже, українці можуть вільно подорожувати до африканської країни.

Як писав "Голос Америки", Танзанія – мало не єдина туристична країна, яка весь період пандемії не вимагала від туристів нічого – ані тестів, ані довідок, ані навіть письмових розписок про стан здоровʼя.

Президент Танзанії Джон Магуфулі вперше у травні 2020 року заявляв про те, що Танзанія стала "вільною від коронавірусу завдяки молитвам".

Дані уряду Танзанії про COVID-19 в країні