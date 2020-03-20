Тарифи на електроенергію 2020: скільки заплатять українці

Ціна електроенергії коливається від 34 копійок в нічний час до 2,52 гривні за кіловат-годину. Все залежить від обсягу споживання, а також від того чи стоїть у вас багатотарифний чи однотарифний прилад обліку.

Тарифи на електроенергію не змінювалися з 2017 року, тому час від часу у Раді обговорюють як підняти ціни для населення. Наразі є два основних тарифи, а також нічні, які доступні не всім.

Є два основні тарифи: 0,90 та 1,68 гривень за кіловат-годину електроенергії. Застосування тарифу залежить від обсягу спожитої електроенергії. Чим більше споживаєте, тим дорожче обходиться кіловат-година.

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Як мешканці багатоквартирних будинків у містах, так і приватних у селах платять 0,90 гривень за кіловат електроенергії, якщо споживають менше 100 кіловат-годину на місяць. Якщо більше, то в платіжці вони побачать тариф 1,68 гривень.

Винятками є помешкання, які не використовують газ для опалення та в чиїх будинках відсутнє централізоване опалення. Для них дешевший тариф діє до використання 3000 кіловат-годину. І лише при перебільшення цього ліміту тариф зростає до 1,68 гривень. Проте такі умови діють лише на час опалювального періоду. Тобто у березні ще діятимуть.

Багатодітні, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та гуртожитки платять за фіксованим тарифом 0,90 гривень за кіловат-годину, незалежно від обсягу спожитої електроенергії.

Є ще нічний тариф. Він вдвічі дешевший, відповідно 0,45 або 0,84 гривні за кіловат-годину. За цим тарифом рахують електроенергію, яку ви спожили в нічний час (з 23:00 до 07:00 години). Та ця можливість доступна лише тим, хто на багатотарифному обліку електроенергії.

Є ще можливість використання тритарифного обліку. Тоді нічний тариф на 60% дешевший за діючий тариф. Натомість у час пікового навантаження доведеться платити на 50% дорожче. Припустимо, ви на тризонному тарифі і спожили менше 100 кіловат-годин за місяць, тоді тариф буде таким:

23:00-7:00 - 36 копійок

7:00-8:00 - 90 копійок

8:00-11:00 - 135 копійок

11:00-20:00 - 90 копійок

20:00-22:00 - 135 копійок

22:00-23:00 - 90 копійок

Як перейти на багатотарифний облікЄ кілька способів. Потрібно зайти на сайт місцевого обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет" подати заяву. Після цього вам надсилають на електронну пошту рахунок, оскільки такий перехід платний. Потрібно оплатити і впродовж 14 днів вас переведуть на багатотарифний облік. Серед інших способів: особисте звернення в Центр обслуговування клієнтів свого міста або звернення за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.

Які зміни розглядали у Раді?

Раніше у Раді розглядали можливість впровадження третього тарифу для "заможних". За ним люди, які використовують понад 500 кіловат-годин в місяць, повинні платити за тарифом 2,88 гривні. Та цього рішення так і не прийняли.

Частка таких "преміальних споживачів" становить 3,6%, а вони споживають 17% всієї електроенергії.

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За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), середньостатистична українська сім'я використовує до 125 кіловат-годин на місяць.