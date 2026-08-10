Черговий "привіт" російському тилу: Татарстан атакують дрони, під ударом міг опинитися НПЗ

У ніч проти 10 серпня в російській Республіці Татарстан повідомили про атаку безпілотників. Дрони могли прямувати до промислової зони Нижньокамська, де розташовані великі нафтопереробні та нафтохімічні підприємства.

Про це пише Exilenova+.

Що відомо про атаку по Татарстану?

У Татарстані вночі 10 серпня повідомили про появу безпілотників у повітряному просторі регіону. Увага була прикута до Нижньокамська – одного з головних промислових центрів Татарстану. Дрони могли атакувати там місцевий нафтопереробний завод.

Українські безпілотники летіли настільки низько, що російській ППО залишалося хіба що спостерігати за маршрутом.

Політ українського дрона: дивіться відео

Згодом у мережі з'явилися відео з підтвердженням успішної "посадки" БпЛА та величезним стовпом диму у стороні НПЗ.

Стовпи диму на Росії: дивіться відео

Крім того, російські засоби РЕБ вирішили допомогти українцям і "приземлили" один із безпілотників просто на території місцевого ринку.

Робота РЕБ: дивіться відео

Зауважимо, що Нижньокамськ є одним із найбільших промислових центрів Татарстану. У місті та його околицях зосереджений потужний нафтохімічний комплекс, зокрема Нижньокамський нафтопереробний завод та підприємство "Нижнекамскнефтехим". Серед ключових напрямів місцевої промисловості є нафтохімія, хімія та машинобудування.

Татарстан розташований глибоко в тилу Росії. Нижньокамськ знаходиться більш ніж за 1 200 кілометрів від найближчих українських кордонів.

Інформація про наслідки, можливі влучання, пожежі чи пошкодження підприємств уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня Сили оборони України уразили низку важливих об’єктів російської нафтової та військової інфраструктури в глибокому тилу країни-агресорки.

Однією з цілей став Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, де після атаки спалахнула масштабна пожежа. Він є важливим елементом логістичної системи Росії, оскільки забезпечує ресурсами її воєнну машину.

Окрім цього, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області. Підприємство входить до складу нафтового комплексу "Роснефти", має проєктну потужність близько 8,5 мільйона тонн нафти на рік та виробляє понад 20 видів нафтопродуктів.

Сизранський НПЗ, зокрема, виробляє моторне паливо й дорожній бітум та має значення для забезпечення потреб російських військ.