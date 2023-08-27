Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан розповів, що до активного завершення кампанії 2023 року залишилося приблизно півтора місяця. Про секретні перемовини Залужного з командувачами НАТО писало видання The Guardian.

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Таємні перемовини Залужного

Світан зазначив, що до осінніх дощів залишилося приблизно 1,5 – 2 місяці. Це той час, який залишився в ЗСУ для активного просування. Радше за все Залужний доповів партнерам, що потрібно ЗСУ, аби виконати план, який був намічений на 2023 рік.

Очевидно, що це боєприпаси різних видів, зокрема, й касетні. Наше завдання цього року перерізати сухопутний коридор росіян у Криму та дійти до Азовського узбережжя. Виконувати це треба з мінімальними втратами, а для цього нам треба матеріально-технічне підсилення.

Нові ракети ЗСУ

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що свого часу в Україні модифікували таку радянську ракету, як Х-35. Зокрема, збільшили дальність її ураження до 280 кілометрів. Так вийшла ракета Х-35У. Потім на її базі створили протикорабельну ракету "Нептун", яка затопила крейсер "Москва".

На базі цієї ракети можна робити, що завгодно. Там стоїть такий двигун, який може працювати й тисячу кілометрів. Тобто, все залежить від системи наведення. Вона може знищувати й морські цілі, й наземні, й повітряні.

Військове зведення від Світана: дивіться відео

Просування ЗСУ на Півдні

Після деокупації Роботиного наші війська просуваються далі на Південь. Зокрема, тепер треба звільнити населений пункт Новопрокопівка. Уже за ним починається оперативний простір, де немає суцільної лінії оборони, а лише точкові пункти.



За Новопрокопівкою – оперативний простір / Скриншот Deep State Map

Утім нині використовувати Роботине як плацдарм для просування наші війська не можуть. Туди дістає російська армійська артилерія. Загалом ЗСУ правильно діють, що не використовують населені пункти, як опорні. Це легка мішень для окупантів, тож, наші війська обходять села та міста, беруть ворога в оточення та виганяють його.

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