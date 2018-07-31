Таємнича смерть військового на Харківщині: стали відомі деталі

У Харкові розслідують таємничу смерть 23-річного військового, тіло якого знайшли 30 липня у колодязі. Наразі стало відомо, що загиблий родом із Білої Церкви, він служив за контрактом на посаді старшого солдата.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Керівництво військової частини в Лозовому зазначило, що колодязь, в якому знайшли тіло загиблого військового, знаходиться не на території військової частини, а за її межами.

За словами експертів, на його тілі дійсно були серйозні поранення. Також попередні висновки вказують на те, що тіло пролежало в каналізаційному колекторі не менше 4 днів.

У поліції вже розпочали кримінальне провадження .

Санкція статті – це "умисне вбивство" – передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Але я хочу підкреслити, що слідство перевіряє ще версію, що він могла випадково впасти у цей колектор. Може, він його просто не помітив. Ушкодження є. Треба встановити: це від удару якимось предметом, а, може, просто людина впала і вдарилась,

– розповіла речниця Нацполіції у Харківській області Олена Баранник.

Варто зазначити, що слідство у цій справі проводить і військова прокуратура, і сам батальйон "Донбас Україна", де він служив.