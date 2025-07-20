Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Що відомо про "Тайфун-ПВО"?

Гендиректор заводу "Купол" Фаніл Зіятдінов заявив, що виробництво бронемашини "Тайфун-ПВО" дозволить підвищити завантаженість підприємства. Після цього з коментарем виступив генерал-майор авіації Володимир Попов, який наголосив, що ця новинка "буде потрібною" у складі російських військ. За його словами, машина посяде проміжне місце між зенітними установками й комплексами типу "Панцир" та стане "необхідною для військової компоненти на лінії зіткнення з противником".

Згодом Попов уточнив, що "Тайфун-ПВО" насамперед призначена для "боротьби з дронами" й використовуватиметься для "охорони окремих районів і об'єктів" — зокрема НПЗ, об'єктів газогенерації, залізничних вузлів і мостів. Це частково суперечить попередній заяві про її застосування безпосередньо на фронті.

Попри це, новинку позиціонують як засіб прикриття військ – зокрема під час маршів. Вона має захист від бронебійних куль і мін, оснащена двома люками: один для кулеметника, другий – для оператора ПЗРК. Турель на даху дозволяє встановлювати кулемети типу "Корт", а вогонь можна вести навіть у русі – на швидкості до 20 кілометрів на годину.