У Таїланді встановили нове правило для відвідувачів національного парку Кхауяй. Якщо люди не приберуть за собою сміття, працівники заповідника відправлять їм його назад додому.

Це слугуватиме гострим нагадуванням, що необхідно завжди прибирати за собою під час перебування на природі. Про це повідомив міністр навколишнього середовища Таїланду, пише BBC.

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Як у парку дізнаються адресу відвідувачів

Щоб потрапити на територію парку, всі охочі мають зареєструватися і, зокрема, вказати адресу свого місця проживання. Це дозволяє працівникам відстежувати тих порушників, які залишають сміття на території.

Якщо співробітники Кхауяй побачать, що людина не прибрала за собою, то відправлять все, що вона залишила, їй додому. Крім цього, дані всіх правопорушників будуть зареєстровані в поліції.

Відзначимо, що за таке порушення у Таїланді передбачене покарання у вигляді штрафу – до 16 тисяч доларів. Або також до 5 років в'язниці.

Міністр екології вже опублікував на своїй фейсбук-сторінці допис, в якому показав фото зібраних упавок та пляшок. Відтак згодом працівники парку відправлять це сміття порушникам. Отримувачу надійде також записка з текстом "Ви забули ці речі в національному парку Кхауяй".

Працівники парку зауважили, що сміття, яке лишають після себе відвідувачі, є особливо небезпечним для тварин. Адже вони можуть спробувати його з'їсти, і постраждати від цього.

Додамо, що Кхауяй – найстаріший заповідник у Таїланді, який розташований неподалік Бангкока. Площа території становить близько 2 тисяч квадратних кілометрів. Національний парк відомий своїми водоспадами та різноманітними видами тварин, які там живуть.