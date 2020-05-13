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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

З Таїланду повертаються 269 українців: про стан здоров’я нічого невідомо

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Українці повертаються з Таїланду
Українці повертаються з Таїланду / facebook.com/ukr.embassy.thailand

З Бангкока до Києва вилетів спецрейс МАУ з 269 українцями, у тому числі на борту 9 немовлят та 5 іноземців.

Посольство України у Таїланді у фейсбуці повідомило, що спершу рейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" затримався через технічні причини.

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На фото видно, що більшість українців користуються захисною маскою та тримають дистанцію.

таїланд евакуація
Українці повертаються з Таїланду / Фото з фейсбук-сторінки посольства України у Таїланді

У посольстві розповіли, що досі залишається значна кількість громадян України, які бажають повернутися на Батьківщину.

Дипломати просять усіх, хто бажає евакуюватися з Таїланду, до 14 години 15 травня заповнити нову форму "Спецрейс Бангкок – Київ", щоб знати орієнтовну кількість пасажирів, які готові придбати квитки рейс.

Наразі 17 867 громадян України у світі звернулися до українських консульств і посольств по допомогу через ситуацію з коронавірусом.

Після запровадження карантину в Україні майже повністю припинили авіасполучення, літаком користуються лише ті громадяни, яких евакуюють спецрейсами. Наразі в Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні, які можна перетнути виключно на авто.

кордон перетнути україна
Де можна перетнути кордон в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Новини Києва авіація МАУ МЗС України Коронавірус COVID-19 Евакуація українців Таїланд
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