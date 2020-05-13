З Таїланду повертаються 269 українців: про стан здоров’я нічого невідомо
З Бангкока до Києва вилетів спецрейс МАУ з 269 українцями, у тому числі на борту 9 немовлят та 5 іноземців.
Посольство України у Таїланді у фейсбуці повідомило, що спершу рейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" затримався через технічні причини.
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На фото видно, що більшість українців користуються захисною маскою та тримають дистанцію.
Українці повертаються з Таїланду / Фото з фейсбук-сторінки посольства України у Таїланді
У посольстві розповіли, що досі залишається значна кількість громадян України, які бажають повернутися на Батьківщину.
Дипломати просять усіх, хто бажає евакуюватися з Таїланду, до 14 години 15 травня заповнити нову форму "Спецрейс Бангкок – Київ", щоб знати орієнтовну кількість пасажирів, які готові придбати квитки рейс.
Наразі 17 867 громадян України у світі звернулися до українських консульств і посольств по допомогу через ситуацію з коронавірусом.
Після запровадження карантину в Україні майже повністю припинили авіасполучення, літаком користуються лише ті громадяни, яких евакуюють спецрейсами. Наразі в Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні, які можна перетнути виключно на авто.