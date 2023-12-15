Для екзопланет уперше розрахували активність гейзерів. Дві з них досить близько, щоб ознаки цих вивержень можна було спостерігати в телескопи.

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Деталі відкриття

Над цим дослідженням працювали вчені NASA з Центру космічних польотів імені Годдарда. За їх словами, ці 17 екзопланет можуть мати океани рідкої води під крижаними панцирами. Вода з цих океанів може час від часу прориватися крізь крижану кірку у вигляді гейзерів.

Пошуки позаземного життя зазвичай зосереджуються на екзопланетах, що знаходяться в так званій "населеній зоні" — це область космосу довкола материнської зорі, в якій достатньо тепло, щоб утримувати рідку воду, але не надто спекотно, щоб підсмажити поверхню. Тобто це така рівновага температури, при якій гіпотетичному життю буде комфортно існувати.

Проте внутрішній океан можуть мати й більш віддалені планети, за умови, що їхні надра достатньо гарячі, щоб розтопити найнижчі шари льоду, які межують з твердою поверхнею. Така ситуація спостерігається в нашій Сонячній системі на Європі, супутнику Юпітера, та Енцеладі, супутнику Сатурна. Обидва мають підлідні океани, тому що нагріваються через гравітаційне тяжіння планети-господаря і сусідніх супутників.

Ці підземні океани могли б містити життя. На Землі цілі екосистеми процвітають у повній темряві на дні океанів біля гідротермальних джерел, що забезпечують енергію та поживні речовини.

Наш аналіз припускає, що ці 17 світів можуть мати поверхню, вкриту кригою, але отримують достатньо внутрішнього тепла від розпаду радіоактивних елементів і приливних сил, щоб підтримувати внутрішні океани,

– сказала доктор Лінн Квік із Центру космічних польотів Годдарда.

Це екзопланети приблизно розміром із Землю, але менш щільні. Це означає, що вони можуть складатися зі значної кількості льоду й води. Обчислені за допомогою аналізу орбіт, температури поверхні та внутрішнього нагріву дали товщину шару льоду для кожної екзопланети. Потім, взявши за основу Енцелад і Європу, вчені вирахували приблизний рівень активності гейзерів на екзопланетах.

Передбачувана товщина крижаного панцира варіювалася від приблизно 58 метрів для Проксими Центавра b до 38,6 кілометра для MOA 2007 BLG 192Lb (на Європі — майже 29 кілометрів).

Передбачувана активність гейзерів: близько 8 літрів на секунду, наприклад, для Kepler 441b, 290 000 літрів на секунду для LHS 1140b, 6 мільйонів літрів на секунду для Проксими Центавра b (на Європі 2000 літрів на секунду).

Оскільки моделі передбачають, що океани можуть бути виявлені відносно близько до поверхні Проксими Центавра b і LHS 1140 b, а швидкість їхньої гейзерної активності може в сотні або й тисячі разів перевищувати ту, що на Європі, наші телескопи, швидше за все, виявлять активність на планетах. Цю активність можна було б побачити, коли екзопланета проходить перед своєю зіркою. А спектроскопія світла, яке проходить крізь цю воду, могла б вказати на маркери життя.