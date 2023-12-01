Протягом 2023 року ChatGPT став, мабуть, найбільш популярним сервісом у світі. Його почали використовувати фахівці з різних галузей, а дехто навіть пророкував, що саме ця мовна модель першою почне відбирати роботу у людей. 24 Канал підготував кілька коротких фактів, які допоможуть вам краще зрозуміти що ж таке ChatGPT і як він працює.

А тим часом Штучний інтелект може захопити людство через п'ять років, розповів колишній гендиректор Google

1. Механізм роботи ChatGPT

Попри своє широке використання, ChatGPT не може по-справжньому "розуміти" інформацію. Він покладається на великі навчальні дані та попередні взаємодії для виявлення закономірностей, використовуючи математичний підхід, натхненний поділом мови на синтаксис і семантику, запропонованим Клодом Шенноном. Хоча його робота на основі синтаксису виявилася ефективною, іноді трапляються "галюцинації" або безглузді відповіді.

Коли ви ставите запитання ChatGPT, він просіює безліч навчальних даних, а також попередні розмови з іншими користувачами, щоб виявити закономірності і з'ясувати, які слова ви, найімовірніше, хочете побачити.

Великі мовні моделі (LLM) присвоюють оцінку кожному слову в реченні, виходячи з ймовірності того, що воно є правильним. Функція читання зображень у ChatGPT працює за тим же принципом.

2. Інструмент, який допоможе почати

ChatGPT чудово підходить як інструмент для ініціювання проєктів, пропонуючи цінні підказки для таких завдань, як написання електронних листів або створення списків. Однак він не підходить для виконання повних завдань, оскільки тут критично важливою є потреба в редагуванні та перевірці фактів.

ChatGPT з легкістю допоможе вам побрейнштормити ідею, підготувати структуру проєкту і навіть підкаже, що й за чим потрібно робити. По суті він може виступати у ролі асистента чи помічника, а його можливості з кожною наступною ітерацією лише зростають.

Зважте, що надмірне покладання на ChatGPT може призвести до неочікуваних наслідків та курйозів від просто викривлених даних до серйозних проблем, як це було у випадку з інженерами-програмістами компанії Samsung.

3. Дезінформація та помилки

З наближенням президентських виборів у США 2024 року зростає занепокоєння щодо дезінформації. Контент, створений штучним інтелектом, зокрема текст, створений ChatGPT, сприяє розмиванню межі між реальною та фейковою інформацією.

Це слушно не лише для США, але й для будь-якої іншої країни, адже ChatGPT використовують шахраї та пропагандисти для створення контенту та просування потрібних наративів. Тож користувачам рекомендується перевіряти інформацію з першоджерел, щоб протидіяти поширенню оманливого контенту.

Важливо! Будь-який результат роботи ChatGPT слід додатково перевіряти, а дані верифікувати, адже фінальні дані згенеровані мовною моделлю часто можуть бути сповнені помилок та відвертих "вигадок".

4. Регулювання штучного інтелекту

Саме активний розвиток ChatGPT та схожих інструментів підштовхнув держави світу до питання регулювання штучного інтелекту. Дискусії з різних питань – від дезінформації до проблем авторського права, точаться навколо ChatGPT до сьогодні.

У той час як ЄС ухвалив Закон про штучний інтелект з положеннями про перевірку систем штучного інтелекту з високим ступенем ризику, США видали указ, в якому основна увага приділяється керівним принципам боротьби з глибокими підробками. Однак законодавство у сфері ШІ стикається з проблемами при просуванні в Конгресі.

В Україні теж не пасуть задніх та готують свій законопроєкт, який покликаний врегулювати питання використання та взаємодії зі штучним інтелектом.

5. Життя людей змінилося на завжди

ШІ, зокрема чат-боти на кшталт ChatGPT, міцно вплелися у повсякденне життя людей, хоча дехто навіть може цього не помічати. Особливо це стосується освіти та різноманітних процесів на робочому місці у найрізноманітніших сферах. Від навчання студентів в університетах за допомогою штучного інтелекту до стенографування зустрічей на таких платформах, як Zoom, вплив ШІ розширюється.

Поява користувацьких ШІ, таких як ChatGPT від OpenAI, сигналізує про тенденцію до менших, спеціалізованих застосунків на базі технології ШІ, що свідчить про зміну сприйняття штучного інтелекту як практичного і прибуткового інструменту.

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Зараз, коли ChatGPT завершує свій перший рік, його вплив виходить за рамки звичного використання. Цей унікальний інструмент став незамінним асистентом для багатьох фахівців, який пришвидшив роботу та зробив її більш якісною. Крім того, поява ChatGPT стимулювала дискусії про користь та небезпеку штучного інтелекту і необхідність його регулювання.

Поява ChatGPT без перебільшення змінила людство на завжди. Стрімкий розвиток інструментів на базі технології штучного інтелекту можна порівняти з ерою появи та розвитку мобільних телефонів. Надалі ці інструменти розвиватимуться з приголомшливою швидкістю і нас чекає чимало сюрпризів, які принесуть нам технології майбутнього в якому усі ми живемо вже сьогодні.