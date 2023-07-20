Згідно з анонімними джерелами Gurman, невелика команда інженерів Apple використовувала платформу Ajax для розробки чат-бота під внутрішньою назвою "Apple GPT". Цей експеримент розпочався наприкінці минулого року і є частиною зусиль Apple, спрямованих на те, щоб залишатися в авангарді розвитку генеративного ШІ.

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Фреймворк Ajax, розроблений у 2022 році, базується на фреймворку Jax від Google і працює в Google Cloud. Він призначений для уніфікації розробок Apple у сфері машинного навчання та полегшення створення великих мовних моделей, подібних до тих, що лежать в основі чат-бота ChatGPT.

Хоча Apple з обережністю ставиться до швидкого масового впровадження інструментів генеративного ШІ, вона також шкодує, що може втратити можливість докорінно змінити роботу сучасних цифрових пристроїв. Підрозділ машинного навчання та ШІ в Apple очолюють Джон Джаннандера та Крейг Федерігі, старший віце-президент з розробки програмного забезпечення.

Apple вже впроваджує ШІ

Джерела Gurman повідомляють, що Apple вже застосувала деякі вдосконалення штучного інтелекту, розроблені на платформі Ajax, у своїх застосунках "Карти", "Пошук" і "Siri". Однак ці вдосконалення наразі обмежуються закритим тестуванням і не доступні для споживачів. Компанія зосередилася на розробці великих мовних моделей, які потенційно можуть стати основою для аналога ChatGPT, неофіційно відомого як Apple GPT.

Наразі чат-бот Apple доступний лише через веб-інтерфейс і тестується невеликою командою інженерів з високим рівнем доступу. Під час тестування чат-бот використовується для створення прототипів нових продуктів, узагальнення інформації та відповідей на запитання на основі його навчальних даних. Apple суворо заборонила використовувати результати роботи чат-бота для комунікації зі споживачами.

Публічно Apple не надто багато говорить про свої ініціативи в галузі ШІ і утрималася від використання терміну "штучний інтелект" під час нещодавньої конференції WWDC 2023, надавши перевагу фразі "досягнення в галузі машинного навчання".

Apple вірить в майбутнє ШІ

А проте, компанія продовжує демонструвати явний інтерес до технологій ШІ, активно розробляючи відповідні інструменти та розширюючи свою команду експертів з розробки великих мовних моделей.

Наразі Apple не планує впроваджувати нові технології штучного інтелекту у свої споживчі продукти. Однак покращення можливостей Siri може стати потенційним застосуванням у майбутньому. Деякі користувачі Apple помітили, що продуктивність Siri відстає від продуктивності конкурентів, таких як Amazon Alexa та Google Assistant.

А тим часом Детектори штучного інтелекту вважають, що Конституцію США написала нейромережа

Порівняно з іншими компаніями, такими як OpenAI, Microsoft і Google, Apple, схоже, повільніше впроваджує нові технології штучного інтелекту для відкритого бета-тестування. Такий підхід відповідає традиційній стратегії Apple, яка полягає в тому, щоб дозволити технологіям дозріти, перш ніж інтегрувати їх у свої пристрої. Генеральний директор Apple Тім Кук особисто випробував чат-бота ChatGPT, але висловив занепокоєння щодо потенційних ризиків упередженості та дезінформації.

Цікавий факт! Після публікації статті Гурмана акції Apple зросли на 2,3%, досягнувши $198,23, тоді як акції Microsoft дещо знизилися – приблизно на 1%.