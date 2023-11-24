Експеримент Telescope Array, розпочатий у 2008 році, включає 507 наземних станцій, розташованих на площі 700 квадратних кілометрів у штаті Юта, США. Місія спрямована на захоплення невловимих космічних променів, з акцентом на тих, що досягають енергетичних рівнів, які перевищують 1018 електрон-вольт – величина, що значно перевищує те, чого можуть досягти прискорювачі, створені людиною.

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Грандіозне відкриття

27 травня 2021 року команда зафіксувала космічний промінь з вражаючим рівнем енергії 244 ЕеВ, який конкурує зі знаменитою частинкою Oh-My-God, виявленою в 1991 році. Професор Тошіхіро Фуджіі висловив спочатку недовіру, зазначивши безпрецедентний рівень енергії, який спостерігався за останні три десятиліття.

Рішення назвати частинку "Аматерасу" черпає натхнення з японської міфології, зокрема, з богині сонця, центральної в синтоїстських віруваннях, якій приписують створення Японії. Номенклатура підкреслює таємниче походження і природу частинки, віддзеркалюючи загадковість самої богині.

Попри ретельні зусилля, дослідники досі не змогли точно визначити джерело частинки "Аматерасу". Професор Фуджіі зазначив, що у напрямку, звідки прибула частинка, не зафіксованого будь-якого ідентифікованого астрономічного об'єкта. Ця відсутність призвела до спекуляцій про потенційні невідомі астрономічні явища і фізичні витоки, що виходять за рамки стандартної моделі.

Відкриття викликало жваві обговорення в науковій спільноті, оскільки дослідники сподіваються, що частинка "Аматерасу" дасть уявлення про невловиме походження космічних променів. Професор Фудзіі наголосив на важливості подальших досліджень за допомогою модернізованого експерименту TAx4 з чотирикратною чутливістю, а також розвитку обсерваторій наступного покоління.

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Поки наукова спільнота бореться з таємницями, що оточують частинку Аматерасу, поточні дослідження обіцяють відкрити безпрецедентні знання про космос, кидаючи виклик існуючим парадигмам і розширюючи межі нашого розуміння Всесвіту.