Будьте обережні з порадами чат-ботів, бо ШІ, здається, хоче, щоб ви платили більше

Чому алгоритми ігнорують доступні дженерики

Штучний інтелект демонструє відчутне комерційне упередження під час вибору медичних препаратів, згідно з дослідженням у журналі Nature Health, яке провели науковці з Міського університету Осаки. З'ясувалося, що цифрові помічники віддають перевагу лікам, які мають гучну медійну присутність і високі позиції в пошукових системах, замість того щоб оцінювати реальну клінічну ефективність засобів.

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Під час наукової роботи фахівці проаналізували приблизно 883 000 відповідей від п'яти передових моделей штучного інтелекту: Claude Sonnet 4.6 від Anthropic, GPT-5.4 від OpenAI, Gemini 3.1 Flash від Google, Llama 4 від Meta та MedGemma від Google DeepMind.

Усі вони відповідали на тисячі змодельованих клінічних ситуацій. У 97,5% випадків алгоритми ставили на перше місце лише один комерційний бренд, повністю відкидаючи ідентичні за складом, але набагато дешевші аналоги.

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Ба більше, поради штучного інтелекту збіглися зі справжніми лікарськими призначеннями лише у 29,7% відповідей.

Рекомендації стосувалися переважно брендових ліків – тих, які дуже помітні в пошуку Google і мають окремі сторінки у Вікіпедії– прокоментував провідний дослідник проєкту професор Дайдзю Уеда.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Фінансовий удар по пацієнтах

Тяжіння штучного інтелекту до препаратів із високою впізнаваністю в мережі безпосередньо впливає на гаманці споживачів. Порівняно зі стандартними рецептами від реальних медиків, чат-боти обирали найдорожчі варіанти з наявних на ринку у 74,5% випадків.

Саме тому технології наразі не можуть замінити клінічний досвід лікарів і потребують жорсткого регуляторного контролю. Дослідники підкреслюють, що медичний штучний інтелект необхідно ретельно перевіряти на комерційні перекоси, а безпечне застосування алгоритмів можливе лише в поєднанні з перевіреними медичними базами даних та обов'язковим наглядом з боку фахівців.