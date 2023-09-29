"Тепер ChatGPT може переглядати інтернет, щоб забезпечувати вас свіжою та авторитетною інформацією, доповненою прямими посиланнями на джерела. Він більше не обмежений даними до вересня 2021 року", – написали представники OpenAI на своїй сторінці в X.

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Трохи історії

Цей крок знаменує повернення ChatGPT до мережевого пошуку, який компанія раніше вже пробувала запускати, але зіткнулася з проблемою, через що була змушена швидко все скасувати.

У березні цього року, коли OpenAI презентувала доповнення для чатбота, вона анонсувала два плагіни:

Code Interpreter (пізніше перейменований на Advanced Data Analysis), що давав змогу ChatGPT приймати завантажені файли.

Browsing, який використовує Microsoft Bing API і текстову пошукову систему, щоб шукати в мережі інформацію та узагальнювати її для користувача, а також давати посилання на джерела.

Запуск обох плагінів відбувся у липні, але через кілька днів OpenAI відключила пошук в інтернеті, оскільки користувачі застосовували його для обходу платного доступу до провідних новинних сайтів. Тепер же ця функція повертається, але вже без можливості обходити пейвол.

Знову в інтернеті

Нові можливості поки що доступні лише передплатникам ChatGPT Plus і ChatGPT Enterprise. Але компанія обіцяє, що згодом їх отримають усі користувачів сервісу.

Нова функція називається Browse with Bing і, схоже, працює безпосередньо у звичайному вікні чату Bing, повідомляючи користувача, коли він шукає інформацію в інтернеті, і надаючи посилання на цитовані джерела разом з відповідями.

Перегляд особливо корисний для завдань, які вимагають актуальної інформації, наприклад, для допомоги в технічних дослідженнях, при виборі велосипеда або плануванні відпустки,

– написала команда OpenAI.

Навіть приблизної дати, коли оновлення стане доступним для всіх, немає.