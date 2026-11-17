Раби штучного інтелекту

Пол Крістіано виступив на Hinton Lectures 2026. Це захід про етику штучного інтелекту, який проводить нобелівський лауреат і комп'ютерний науковець Джеффрі Гінтон. За словами Крістіано, незрозумілі "аварії ШІ" можуть стати найімовірнішою причиною смерті вже за кілька місяців, пише Futurism.

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Для більшості людей у цій залі найімовірніша причина смерті – аварія через ШІ. Якщо ми розвиватимемо штучний інтелект найшвидшою траєкторією, тобто просто будуватимемо його якомога швидше і найлегшим способом, то матимемо приблизно підкидання монети щодо захоплення влади штучним інтелектом– прокоментував член ради директорів OpenAI Foundation Пол Крістіано.

Крістіано оцінив ризик конкретніше. За його словами, є цілком реальна ймовірність, приблизно 20 відсотків, що протягом року проблеми з неузгодженістю цілей ШІ з людськими цінностями завадять людям жити нормально. Люди можуть загинути, опинитися в рабстві або стати побічними жертвами цих процесів. Він також додав, що навіть із реалістичними політичними заходами ризик залишається винятково високим.

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Позиція Крістіано суперечить його діям: він виступає з гучними лекціями про етику ШІ, але водночас залишається членом ради директорів OpenAI. Компанію, а особливо її директора Сема Альтмана, давно звинувачують у нехтуванні безпекою. Зокрема, свого часу Даріо Амодеї пішов зі стартапу й заснував Anthropic, не погодившись із тим, як керівництво OpenAI ставиться до питань безпеки. Критикував Альтмана і Ілон Маск, а також колишні працівники та навіть члени ради директорів, які у листопаді 2023 року тихенько зібралися та звільнили його одним днем.

Виникає закономірне питання: якщо дослідники на кшталт Крістіано справді вірять, що продукти їхньої компанії колись можуть знищити людство, чому вони не витрачають усі сили на те, щоб зупинити цей процес? Поряд із цим – побоювання: що, якщо всі ці розмови потрібні лише для того, щоб відвернути увагу публіки, адже якщо ти першим про щось говориш, то ніхто тебе самого в цьому не запідозрить?