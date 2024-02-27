Що відбувається

Повідомляється, що вчора наприкінці дня деякі користувачі не могли пройти авторизацію на своїх облікових записах. Ситуація погіршилась сьогодні вранці, коли вони тимчасово втратили можливість переглядати контент.

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Станом на 12:50 сервіс зіткнувся з іншою проблемою – користувачі не можуть завантажити відео на платформу. Причому це стосується як звичайних роликів, так і Shorts, згідно з даними, опублікованими на порталі відстеження збоїв Downdetector.

Поширеність проблеми наразі незрозуміла, але схоже, що найбільше постраждали від неї користувачі у США.