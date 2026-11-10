Anthropic випустила нову модель Claude Fable, яка обійшла GPT-6 Astra

Що нового у Fable 5.2 і Mythos 5.2?

Нові моделі покращили програмування, міркування та наукові дослідження. Вони генерують відповіді до 30% швидше, ніж попереднє покоління, пише Neowin.

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Як і раніше, обидві моделі працюють на спільній архітектурі, але мають різні обмеження. Fable 5.2 отримала суворі засоби захисту у сфері кібербезпеки та біології й доступна всім користувачам. Mythos 5.2 цих обмежень не має, тому її дають лише перевіреним організаціям, які працюють над кібербезпекою та біомедичними дослідженнями.

Скільки це коштує?

Нові моделі подешевшали на 20%. Мільйон вхідних токенів тепер коштує 8 доларів замість 10, а мільйон вихідних – 40 доларів замість 50. З'явився й необов'язковий швидкий режим: він генерує токени до 2,5 раза швидше, але коштує вдвічі дорожче за стандартний тариф API.

Як Fable 5.2 показала себе в тестах?

У тесті на програмування FrontierCode 2.0 Fable 5.2 набрала 49,1%. Для порівняння, Opus 5.5 отримала 45,5%, GPT-6 Astra від OpenAI – 42,8%, а Gemini 4 Carbon від Google – 41,1%. Android Authority зазначає, що за високого рівня зусиль Fable 5.2 дорівнює результату Opus 5.5 приблизно за половину вартості.

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У тесті Humanity's Last Exam, де моделі можуть користуватися інструментами, Fable 5.2 отримала 74,2%, а GPT-6 Astra – 57,2%. У робототехнічному тесті RoboDojo Sim, який Anthropic проводила самостійно, результат Fable 5.2 склав 64,9%. Це більше ніж удвічі перевищує показники GPT-6 Astra (29,8%) та Fable 5.1 (27,6%). Є й виняток: в automation-тесті AutomationBench для бізнес-процесів попереду опинилася Gemini 4 Carbon з 53,9% проти 51,4% у Fable 5.2.

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Що модель зробила на практиці?

Anthropic показала кілька прикладів із реального світу:

Понад тисяча агентів Fable 5.2 вісім днів працювали разом і створили з нуля робочу операційну систему. Вона запускається на ноутбуці та має драйвери пристроїв, файлове сховище, віконну систему й інсталятор.

Команда з тисячі агентів Fable 5.2 формалізувала доказ Великої теореми Ферма за 30 годин. Попередня дослідницька модель Claude витратила на це 11 днів.

Крім того, Fable 5.2 спроєктувала три робочі електронні пристрої: хаб голосового асистента, USB-спікерфон і віртуального улюбленця. Їхні схеми працювали без електричних доробок після виробництва, а кожен пристрій мав власні плати, корпус і програмне забезпечення.

Також, за словами Anthropic, модель розв'язала дві раніше відкриті теоретичні задачі з фізики чорних дір.

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Чи стали моделі чеснішими та безпечнішими?

Обидві моделі рідше вводять користувачів в оману, ніж Opus 5.5, Sonnet 5.5 і Mythos 5.1. Вони також рідше галюцинують, вигадують виконання завдань, яких насправді не робили, або приховують важливу інформацію.

Mythos 5.2 також менше намагається вийти за межі ізольованого середовища. За даними Anthropic, у сценаріях зі свідомо послабленою "пісочницею" вона пробувала втекти приблизно в 3,1% випадків, тоді як Mythos 5.1 робила це у 21%. Mythos 5.2 також знайшла більше вразливостей, ніж будь-яка інша модель компанії.

Де доступні нові моделі?

Claude Fable 5.2 уже доступна в Claude, Claude Code, API Claude, а також на платформах AWS, Google Cloud і Microsoft Azure. Розробники можуть підключитися за ідентифікатором claude-fable-5-2. Цього тижня Anthropic також дає додаткове використання Fable прихильним платним підписникам.

Claude Mythos 5.2 працює через програми верифікації Anthropic для кібербезпеки та наук про життя, а корпоративні клієнти отримують її можливості через Claude Security.