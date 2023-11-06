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Науковці представили стратегію "Навчання на помилках" (Learning from Mistakes, LeMa), яка вчить ШІ виправляти власні помилки, що покращує його здатність до міркування. Дослідники черпали натхнення в процесах людського навчання, коли учень вчиться на своїх промахах, щоб поліпшити результати в майбутньому. Вони застосували цю концепцію до великих мовних моделей (LLM), використовуючи парні набори даних із помилкою та виправленням для точного налаштування.

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Спочатку дослідники використовували такі мовні моделі, як LLaMA-2 від Meta, які попросили генерувати помилкові шляхи розв'язання математичних задач.

Потім GPT-4 виявив помилки в міркуваннях, пояснив їх і надав виправлені міркування.

Дослідники використовували скориговані дані для подальшого навчання вихідних моделей, дозволяючи їм більше не припускатися тих же помилок.

Під час експерименту з використанням п'яти базових моделей LLM і двох завдань на математичне мислення було виявлено, що LeMa щоразу покращує продуктивність, порівняно з простим доналаштуванням на даних Conceptual Task Graphs.

Спеціалізовані моделі LLM, які були розроблені для розв'язання математичних задач, також вдалося покращити за допомогою підходу LeMa: WizardMath і MetaMath показали точність у 85,4% на завданнях GSM8K, а на завданнях MATH – 27,1% (GSM8K і MATH – набори завдань, на яких тестуються ШІ-моделі). Ці результати перевершують сучасні досягнення open-source моделей.

Поява LeMa показує, що процеси машинного навчання можна зробити більш схожими на людське навчання. Ця розробка може зробити революцію в секторах, що залежать від штучного інтелекту, де виправлення помилок і безперервне навчання мають вирішальне значення. Наприклад, в охороні здоров'я, фінансах і автономних транспортних засобах.