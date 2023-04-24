У NASA повідомили, що космічна обсерваторія втратила чутливість у кінці діапазону спостережень – в області середнього інфрачервоного діапазону. Проблему поки що ніяк не вирішено і вона потребує перевірок, симуляцій на макеті та розробки плану виправлень. Інакше кажучи — часу.

Цікаво Чому Всесвіт стає все менш придатним для життя

Що відомо

Джеймс Вебб має 17 режимів спостереження. Усі вони підлягають регулярній перевірці та калібруванню. Зокрема, отримані приладами дані порівнюються з надійними показниками, отриманими іншими обсерваторіями. Проведене у квітні порівняння яскравості стандартних зірок із яскравістю, отриманою приладом "Вебба" в середньому інфрачервоному діапазоні (MIRI), виявило невідповідність у даних.

Подальший аналіз спектрометра середньої роздільної здатності (MRS) інструменту MIRI показав, що на найдовших хвилях пропускна спроможність, або кількість світла, яку в кінцевому підсумку реєструють датчики MIRI, знизилася з моменту введення приладу в експлуатацію минулого року. Усі інші режими працюють без змін у налаштуваннях. Отримання зображень приладом MIRI теж відбувається без видимих наслідків несправності. Решта приладів "Вебба" також залишаються в робочому стані.

Команда NASA і партнери проєкту почали складати покроковий план виправлення. Плановим дослідженням це заважати не повинно. Ба більше, буде зібрано додаткову інформацію про проблему. Після повного і чіткого розуміння аномалії, що виникла, буде запропоновано заходи щодо її усунення або пом'якшення. Наприклад, під час зйомок у "постраждалому" діапазоні можна буде використовувати трохи довші експозиції для збільшення співвідношення сигнал/шум.