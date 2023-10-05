Компанія заявляє, що поєднує можливості генерування й міркування штучного інтелекту з персоналізованою допомогою голосового асистента. Оновлений сервіс розкриється для користувачів сповна завдяки інтеграції Bard з усіма сервісами Google, про що компанія розповіла нещодавно. Ви зможете отримувати підказки та інформацію з урахуванням вмісту вашої поштової скриньки, хмарного сховища, документів і таблиць тощо. Судячи з усього, на нас чекає чи не найкращий голосовий помічник на ринку.

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Що відомо

Під час презентації Google показала кілька прикладів використання Асистента з Bard. Наприклад, на одному з рекламних зображень видно запит "Нагадай мені про важливі електронні листи, які я пропустив цього тижня". Система видає маркований список з кількох пунктів, у яких можна побачити виділену жирним головну тему, деталі повідомлення та відразу зробити додаткові дії. Наприклад, якщо вам прийшов лист про вечірку, ви можете відразу ж запитати, де вона пройде та переглянути місце на Картах, витягнувши адресу. Нижче будуть посилання на кожен з опрацьованих листів, якщо ви захочете переглянути їх повністю, а не лише короткий витяг.

Ось, як це працює: відео

Новий асистент також може допомогти вам з соціальними мережами. Припустимо, ви сфотографували свого домашнього улюбленця і хочете опублікувати знімок. Просто помістіть елемент Assistant with Bard поверх вашої фотографії та попросіть його написати для вас публікацію в соціальних мережах. ШІ використає зображення як візуальну підказку, зрозуміє контекст і допоможе з тим, що вам потрібно. Судячи з демонстрації, вам навіть запропонують хештеги.

В цілому можна сприймати Assistant with Bard як нове покоління помічника, який виходить за межі голосу й тексту, розуміє та адаптується до користувача і по-новому вирішує особисті завдання.

Інтерфейс

Інтерфейс Асистента з Bard схожий до того, що ми маємо сьогодні з поправкою на нові функції та свіжу філософію дизайну Material You. Невеликий прямокутник застосунка випливає поверх інших програм у нижній частині екрана, приймаючи текстовий, голосовий або графічний ввід.

Система також може враховувати фоновий контекст, тому Google вважає це "абсолютно новим способом взаємодії з телефоном".

Коли чекати

Поки що все перебуває на стадії раннього експерименту. Незабаром оновлення дозволять випробувати першим тестувальникам, щоб зібрати відгуки й виправити помилки. Згодом оновлення надійде для всіх користувачів. Невідомо, коли точно це станеться, але компанія обіцяє зробити це "протягом наступних кількох місяців" і на Android, і на iOS.

Про те, чи буде новий сервіс платним, чи безплатним, нічого не сказано.