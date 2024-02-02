Перейменування
Як стало відомо, Google повністю відмовляється від найменування "Bard". Натомість чат-бот тепер називатиметься "Gemini". Знайома назва? Це модель ШІ, яку компанія представила на початку грудня 2023 року.
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Під час презентації Pixel 8 у жовтні Google представила свої плани об'єднати існуючі корисні можливості Асистента зі штучним інтелектом Bard. Тоді цей проєкт отримав пряму й, можливо, занадто буквальну назву "Асистент з Bard", але згодом журналісти з'ясували, що корпорація розглядає кілька альтернативних назв для свого мобільного голосового асистента наступного покоління.
У середині січня тестові користувачі мобільної версії Асистента помітили, що у привітанні відображається нове ім'я – "Bard" замість "Асистент з Bard". Тепер вони повідомляють про нову зміну: голосовий асистент представляється як Gemini.
Еволюція назви оновленого асистента / Скриншоти 9to5google
Але ви можете запитати: яке відношення має перейменування Асистента до зміни назви самого чат-бота? Річ у тім, що це побачили в коді Bard. Ми знаємо, що Google запропонує платну й більш досконалу версію чат-бота Bard Advanced. Як зазначають ЗМІ, в коді назва вже змінилася на Gemini Advanced. Це означає, ймовірно, що й базова версія, доступна всім безплатно, теж змінить назву. Крім того, дослідники видання 9to5google самі переглянули код нинішнього Google Assistant і кажуть, що Бард там також називається Gemini.
Цікаво, що 1 лютого, тобто вчора, компанія оновила чат-бот і представила короткий список змін. У цьому оголошенні сервіс усе ще має стару назву.
У певному сенсі, перейменування слугує своєрідною консолідацією брендингу штучного інтелекту Google. Вперше з'явившись на I/O 2023, "Gemini" спочатку означало новітнє сімейство моделей ШІ компанії, починаючи від готового до використання на пристроях "Gemini Nano" і закінчуючи топовим "Gemini Ultra". Bard, яким ми його знаємо сьогодні, працює на базі середнього варіанту, "Gemini Pro", тоді як очікуване оновлення чат-бота Bard Advanced – тепер перейменоване на "Gemini Advanced" – буде працювати на моделі Gemini Ultra. За лаштунками, функції штучного інтелекту в Pixel 8 Pro і Galaxy S24 використовують суміш Gemini Nano і Pro, залежно від завдання.
Замість того, щоб підтримувати різницю в назвах між своєю моделлю та продуктами, які на її основі побудовані, Google, схоже, має намір об'єднатися навколо єдиної назви Gemini.
Нові функції, які давно є у конкурентів
Ще однією важливою новиною є те, що майбутній чат-бот Gemini отримає генератор зображень. Такий сьогодні є в Microsoft Copilot – ви просто описуєте бажану картинку словами, а ШІ її створює за кілька секунд. Але якщо генерування зображень у Copilot працює завдяки проєкту "DALL E" від OpenAI, то у випадку Google все побудовано на власній системі ImageFX на базі Imagen 2.
Ось, що відомо:
- Функція буде безплатною, а отже надійде в базовий Gemini, а не в Gemini Advanced.
- Поки що він доступний лише англійською мовою і не в усіх країнах світу.
- Для активації потрібно просто написати щось на кшталт "створи зображення собаки на дошці для серфінгу". Такий запит повинен починатися з таких слів, як "намалюй", "згенеруй" чи "створи".
- На відміну від DALL E, ця система пропонує різні стилі малювання. Ви можете попросити зробити картинку фотореалістичною, стилізувати під малюнок вугіллям, аквареллю чи запитати про щось у стилі мультфільмів.
- Додайте детальний візуальний опис того, що ви хочете бачити на зображенні. Це може включати об'єкт зображення, те, що він робить, а також фон або обстановку.
- Задля безпеки спеціальні помітки SynthID використовуються для "вбудовування цифрових водяних знаків у пікселі згенерованих зображень". Людському оку вони не видимі, але якщо ви знайдете згенеровану картинку в інтернеті, то в розділі "Про це зображення" Пошуку Google ви дізнаєтеся про його справжнє походження.
- Створювати зображення реальних людей не можна. Ці дії спрямовані на обмеження насильницького, образливого або відверто сексуального контенту.
Судячи з тих скриншотів та відео, які вже можна знайти в інтернеті, генерування зображень може дійсно видавати дуже реалістичні результати.
Результат запиту про створення картинки собаки / Фото Google
Коли генерування стане доступним усім та на всіх мовах, невідомо. В Україні функція поки що не працює.