Перейменування

Як стало відомо, Google повністю відмовляється від найменування "Bard". Натомість чат-бот тепер називатиметься "Gemini". Знайома назва? Це модель ШІ, яку компанія представила на початку грудня 2023 року.

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Під час презентації Pixel 8 у жовтні Google представила свої плани об'єднати існуючі корисні можливості Асистента зі штучним інтелектом Bard. Тоді цей проєкт отримав пряму й, можливо, занадто буквальну назву "Асистент з Bard", але згодом журналісти з'ясували, що корпорація розглядає кілька альтернативних назв для свого мобільного голосового асистента наступного покоління.

У середині січня тестові користувачі мобільної версії Асистента помітили, що у привітанні відображається нове ім'я – "Bard" замість "Асистент з Bard". Тепер вони повідомляють про нову зміну: голосовий асистент представляється як Gemini.



Еволюція назви оновленого асистента / Скриншоти 9to5google

Але ви можете запитати: яке відношення має перейменування Асистента до зміни назви самого чат-бота? Річ у тім, що це побачили в коді Bard. Ми знаємо, що Google запропонує платну й більш досконалу версію чат-бота Bard Advanced. Як зазначають ЗМІ, в коді назва вже змінилася на Gemini Advanced. Це означає, ймовірно, що й базова версія, доступна всім безплатно, теж змінить назву. Крім того, дослідники видання 9to5google самі переглянули код нинішнього Google Assistant і кажуть, що Бард там також називається Gemini.

Цікаво, що 1 лютого, тобто вчора, компанія оновила чат-бот і представила короткий список змін. У цьому оголошенні сервіс усе ще має стару назву.

У певному сенсі, перейменування слугує своєрідною консолідацією брендингу штучного інтелекту Google. Вперше з'явившись на I/O 2023, "Gemini" спочатку означало новітнє сімейство моделей ШІ компанії, починаючи від готового до використання на пристроях "Gemini Nano" і закінчуючи топовим "Gemini Ultra". Bard, яким ми його знаємо сьогодні, працює на базі середнього варіанту, "Gemini Pro", тоді як очікуване оновлення чат-бота Bard Advanced – тепер перейменоване на "Gemini Advanced" – буде працювати на моделі Gemini Ultra. За лаштунками, функції штучного інтелекту в Pixel 8 Pro і Galaxy S24 використовують суміш Gemini Nano і Pro, залежно від завдання.

Замість того, щоб підтримувати різницю в назвах між своєю моделлю та продуктами, які на її основі побудовані, Google, схоже, має намір об'єднатися навколо єдиної назви Gemini.

Нові функції, які давно є у конкурентів

Ще однією важливою новиною є те, що майбутній чат-бот Gemini отримає генератор зображень. Такий сьогодні є в Microsoft Copilot – ви просто описуєте бажану картинку словами, а ШІ її створює за кілька секунд. Але якщо генерування зображень у Copilot працює завдяки проєкту "DALL E" від OpenAI, то у випадку Google все побудовано на власній системі ImageFX на базі Imagen 2.

Ось, що відомо:

Функція буде безплатною, а отже надійде в базовий Gemini, а не в Gemini Advanced.

Поки що він доступний лише англійською мовою і не в усіх країнах світу.

Для активації потрібно просто написати щось на кшталт "створи зображення собаки на дошці для серфінгу". Такий запит повинен починатися з таких слів, як "намалюй", "згенеруй" чи "створи".

На відміну від DALL E, ця система пропонує різні стилі малювання. Ви можете попросити зробити картинку фотореалістичною, стилізувати під малюнок вугіллям, аквареллю чи запитати про щось у стилі мультфільмів.

Додайте детальний візуальний опис того, що ви хочете бачити на зображенні. Це може включати об'єкт зображення, те, що він робить, а також фон або обстановку.

Задля безпеки спеціальні помітки SynthID використовуються для "вбудовування цифрових водяних знаків у пікселі згенерованих зображень". Людському оку вони не видимі, але якщо ви знайдете згенеровану картинку в інтернеті, то в розділі "Про це зображення" Пошуку Google ви дізнаєтеся про його справжнє походження.

Створювати зображення реальних людей не можна. Ці дії спрямовані на обмеження насильницького, образливого або відверто сексуального контенту.

Судячи з тих скриншотів та відео, які вже можна знайти в інтернеті, генерування зображень може дійсно видавати дуже реалістичні результати.



Результат запиту про створення картинки собаки / Фото Google

Коли генерування стане доступним усім та на всіх мовах, невідомо. В Україні функція поки що не працює.