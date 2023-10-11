Обидва дорожчі пристрої серії Pixel 8 були злиті в мережу ще задовго до презентації, тож ми знали про них практично все. Судячи з усього, те ж саме чекає і на бюджетну модель, адже це вже другий витік, що стосується а-серії. Перший також демонстрував дизайн, але на прикладі вже готового пристрою.

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Як виглядає Pixel 8a

Pixel 8a, згідно з чутками, отримає таке ж чудове апаратне забезпечення, як і його старші брати, але більш округлий дизайн. Судячи з попередніх злитих фото, виглядатиме він дещо "роздуто".

Загальна концепція дизайну не змінилася: ми так само бачимо помітну смужку на задній панелі та дві камери зі спалахом.

Джерело стверджує, що Pixel 8a має розміри 152,1x72,6x8,9 міліметра й буде оснащений 6,1-дюймовим пласким екраном з тонкими рамками і зчитувачем відбитків пальців.

Дисплей зверху вкритий 2.5D вигнутим склом, що створює ілюзію вигнутого дисплея.

Порт USB Type-C розташований знизу.



Імовірний дизайн смартфона Pixel 8a / Фото OnLeaks/SmartPrix

Pixel 8a, як кажуть, оснащений чіпсетом Tensor G3 та графічним процесором Mali-G715.

Телефон також матиме 8 гігабайтів оперативної пам'яті і працюватиме під управлінням Android 14 з коробки.

Про камеру нічого невідомо. Торішня модель отримала геть не бюджетні характеристики: 64 мегапікселі в основному сенсорі та 13 – у додатковому. Ми також отримали оптичний стабілізатор та фазовий автофокус. Тож і цього року можна очікувати не гіршого, включно з програмними доповненнями на основі штучного інтелекту.

Ціна смартфона поки що невідома, але найімовірніше за нього доведеться викласти понад 400 доларів.