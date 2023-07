Повідомляється, що корпорація почала тестування нової розробки й уже представила її деяким виданням, зокрема The New York Times, The Washington Post та News Corp, яка володіє The Wall Street Journal. ШІ назвали Genesis.

Дивіться також Хакери створюють штучний інтелект без жодних етичних обмежень

Як працює Genesis

За повідомленнями людей, які були свідками презентації, Genesis може збирати інформацію — наприклад, деталі якоїсь події — та генерувати новинний контент. Неясно, чи початкові дані повинна ввести людина, чи система сама шукає їх у мережі. Якщо компанія віддасть перевагу другому варіанту, то навряд чи вона зможе гарантувати, що в результаті користувач отримає придатний до публікації матеріал, оскільки ШІ може легко натрапити на статтю, яка містить дезінформацію, й перебрати її собі.

Очевидно, Google вважає, що журналісти могли б використовувати технологію як своєрідного помічника для автоматизації завдань і вивільнення часу для інших речей. Але дехто з тих, хто бачив демонстрацію, назвав її "тривожною". Вони кажуть, що Genesis ігнорує ту роботу, яка йде на написання точних, легко засвоюваних матеріалів.

Джефф Джарвіс, професор журналістики в Міському університеті Нью-Йорка, сказав The Times, що журналісти повинні використовувати цей інструмент, лише "якщо ця технологія може достовірно передавати фактичну інформацію". Але проблема в тому, що жоден ШІ поки що не здатен дійсно розуміти написане й визначати брехню. Оскільки Google ще не запустив Genesis, неможливо сказати, чи може він це зробити, або чи може вона легко призвести до поширення дезінформації.

Google швидко розгортає технологію штучного інтелекту, намагаючись наздогнати компанію OpenAI, яку підтримує Microsoft. Її власна технологія штучного інтелекту Bard була спіймана на поширенні дезінформації прямо під час презентації.

Проблеми минулого

Нещодавні спроби деяких видань використовувати інструменти штучного інтелекту не закінчилися добре.