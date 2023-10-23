На запит видання dev.ua, чи готова держава та регулятор до впровадження 5G в Україні у "Київстар" відповіли, що готовність держави полягає у виділенні нових частотних діапазонів для мобільних операторів.

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Стандартними частотними діапазонами для технології 5G є 3,5 ГГц TDD та 700 МГц FDD. Готовність України в цих діапазонах можна охарактеризувати наступним чином:

Смуга частот 3500 МГц: Цей частотний спектр призначений для збільшення пропускної здатності мережі, що значно підвищує швидкість передачі даних для абонентів. Виділення вільної смуги 400 МГц, яка може бути продана на аукціоні трьом мобільним операторам, залежить від затвердження Кабінетом Міністрів (КМУ) нового "Плану розподілу та використання радіочастотного спектру України".

У "Плані РЧС" для впровадження технології 5G визначені смуги 3500 МГц та 700 МГц. Крім того, галузевий регулятор, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), має підготувати умови аукціону та здійснювати нагляд за його проведенням.

Цей частотний спектр призначений для збільшення пропускної здатності мережі, що значно підвищує швидкість передачі даних для абонентів. Виділення вільної смуги 400 МГц, яка може бути продана на аукціоні трьом мобільним операторам, залежить від затвердження Кабінетом Міністрів (КМУ) нового "Плану розподілу та використання радіочастотного спектру України". У "Плані РЧС" для впровадження технології 5G визначені смуги 3500 МГц та 700 МГц. Крім того, галузевий регулятор, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), має підготувати умови аукціону та здійснювати нагляд за його проведенням. Смуга частот 700 МГц: Цей частотний спектр забезпечує безперервне покриття 5G і має мінімальний вплив на швидкість передачі даних. Цей діапазон представляє особливий інтерес для операторів завдяки сумісності з технологією DSS (динамічного розподілу спектра), яка підходить як для вдосконалення 5G, так і для 4G. Однак спектр 700 МГц наразі зайнятий цифровим телебаченням та військовими програмами, що ускладнює перспективу проведення аукціону на ці частоти. Щоб звільнити цей спектр, необхідний комплексний процес конверсії, що включає різні заходи, такі як пошук коштів на конверсію, проведення досліджень електромагнітної сумісності (ЕМС), визначення доступних смуг спектра, переведення цифрового телебачення на нижчі частоти (470-694 МГц), а також розробка умов аукціону. Початкові ціни на лоти спектра також мають бути затверджені рішенням Кабінету Міністрів.

Таким чином, перший етап впровадження 5G в Україні залежить від затвердження "Плану розподілу та використання радіочастотного спектру України" та подальшого проведення аукціону на зазначені частоти. Лише після завершення цих кроків мобільні оператори зможуть розпочати розгортання мережі. До цього часу єдиним можливим способом впровадження є обмежені пілотні проекти з обмеженою кількістю базових станцій та часовими рамками тестування.

Варто зазначити, що Україна стикається з постійним дефіцитом ресурсів мобільного спектру порівняно з країнами Європейського Союзу. Однак країна володіє доступними частотними ресурсами в діапазонах 2300 МГц (смуга 40 МГц) і 2600 МГц (смуга 35 МГц). Ці ресурси можуть бути ефективно використані для розвитку мобільного зв'язку, включаючи нову технологію LTE-TDD, яка ще не розгорнута в Україні, і, таким чином, підвищити швидкість мобільного доступу до Інтернету для громадян.

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Чи готові українці до запуску 5G

Поки держава вирішує регуляторні та інфраструктурні проблеми, залишається відкритим питання готовності населення до впровадження технології 5G.

У "Київстар" зауважили, що наразі проникнення смартфонів з підтримкою 5G серед абонентів оператора становить близько 10%, причому у великих містах цей показник дещо вищий і сягає близько 20%.

Це свідчить про те, що лише невелика частина абонентів наразі має обладнання, необхідне для переходу на нову технологію. Очікується, що з часом, коли абоненти оновлюватимуть свої пристрої, цей показник зростатиме, поступово збільшуючи рівень впровадження технології 5G в країні.